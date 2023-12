Scoperte nuove informazioni sul sistema planetario risonante

Un team di astronomi ha fatto un’entusiasmante scoperta utilizzando i satelliti per il rilevamento di esopianeti, rivelando una rara famiglia di sei pianeti situata a circa 100 anni luce dalla Terra. Questa scoperta non solo amplia la nostra comprensione del cosmo, ma ha anche il potenziale per risolvere alcuni misteri chiave che circondano la formazione dei pianeti.

Gli esopianeti appena scoperti orbitano attorno a una stella luminosa nota come HD110067, che è simile al nostro sole. Questa stella si trova nella costellazione della Chioma di Berenice nel cielo settentrionale. I pianeti, etichettati da b a g, appartengono a una classe chiamata sub-Nettuno, che sono più grandi della Terra ma più piccoli di Nettuno. È interessante notare che questi sub-Nettuno orbitano comunemente attorno a stelle simili al sole nella Via Lattea.

Ciò che è veramente affascinante in questa famiglia planetaria è la loro risonanza orbitale. Mentre i pianeti completano le loro orbite, ci sono schemi distinti e forze gravitazionali in gioco. Ad esempio, per ogni sei orbite completate dal pianeta più vicino alla stella (pianeta b), il pianeta più esterno (pianeta g) completa un'orbita. Questa danza celeste crea un ritmo armonico, in cui tutti e sei i pianeti si allineano ogni poche orbite.

Ciò che distingue questa famiglia planetaria è che poco è cambiato dalla sua formazione, avvenuta oltre 1 miliardo di anni fa. Ciò significa il potenziale per far luce su come si evolvono i pianeti e sull’origine dei sub-Nettuno nella nostra galassia.

La scoperta di questo sistema planetario risonante è stata resa possibile grazie agli sforzi combinati di due satelliti per il rilevamento di esopianeti: il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA e il caratteristico ExOPlanet Satellite (Cheops) dell'Agenzia spaziale europea. Inizialmente, TESS ha rilevato cali di luce stellare, indicando la presenza di pianeti che passavano tra HD110067 e il satellite osservante. Tuttavia, le discrepanze nei dati hanno spinto i ricercatori a rivolgersi a Cheops per ulteriori osservazioni.

Cheope ha svolto un ruolo fondamentale nel confermare la presenza di un terzo pianeta nel sistema, contribuendo infine a determinare i periodi orbitali di tutti e sei i pianeti. Le osservazioni di follow-up con telescopi terrestri hanno fornito ulteriore convalida.

Comprendere la risonanza planetaria e l'armonia delle orbite è vitale per svelare i misteri della formazione dei pianeti. Sebbene la maggior parte dei sistemi planetari non siano in risonanza a causa di vari fattori, come le influenze gravitazionali e le collisioni celesti, questa rara scoperta apre le porte a una maggiore comprensione.

FAQ:

D: Come hanno fatto gli astronomi a scoprire il sistema planetario risonante?

R: Gli astronomi hanno utilizzato due satelliti per il rilevamento di esopianeti, TESS e Cheops, per osservare i cali di luce stellare e confermare la presenza di sei pianeti in risonanza orbitale.

D: Perché la scoperta del sistema planetario risonante è significativa?

R: Questa scoperta fornisce approfondimenti sull'evoluzione dei pianeti e sulla prevalenza dei sub-Nettuno nella nostra galassia, offrendo preziose informazioni sulla formazione dei pianeti.

D: Cos'è la risonanza orbitale?

R: La risonanza orbitale si riferisce all'allineamento ritmico e alle forze gravitazionali in gioco tra più pianeti all'interno di un sistema stellare. Nel caso di questa scoperta, i sei pianeti si allineano ogni poche orbite.