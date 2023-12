Gli scienziati scoprono un nuovo asteroide del gruppo Apollo che si avvicina alla Terra

Gli scienziati stanno studiando gli asteroidi per ottenere informazioni sul sistema solare primordiale e sulle condizioni prevalenti durante la formazione dei pianeti. Oltre al loro significato scientifico, gli asteroidi contengono anche il potenziale per risorse preziose, tra cui acqua e metalli. Esplorare questi corpi celesti è fondamentale per comprendere le prime fasi del nostro sistema solare e per le future missioni spaziali.

Il 15 dicembre, la NASA, in collaborazione con telescopi spaziali e terrestri avanzati, ha tracciato un asteroide appena scoperto che è destinato a passare vicino alla Terra. Designato come asteroide 2023 XZ11, questa roccia spaziale sta sfrecciando verso il nostro pianeta alla sorprendente velocità di 52,929 chilometri all'ora, superando la velocità dei missili balistici intercontinentali.

Volando a una distanza di circa 1.4 milioni di chilometri, questo asteroide largo 100 piedi è paragonabile per dimensioni a un aereo. Sebbene non sia abbastanza grande da causare panico diffuso o danni significativi, un potenziale impatto comporterebbe comunque un certo grado di distruzione. L’incidente del 2013 in Russia serve da promemoria, quando un asteroide più piccolo di 59 piedi esplose sopra la città di Chelyabinsk, causando danni a migliaia di edifici e ferendo oltre mille persone.

Appartenente al gruppo Apollo di asteroidi vicini alla Terra, l'asteroide 2023 XZ11 deve ancora passare vicino alla Terra prima del suo imminente avvicinamento. A seguito di questo evento, non si prevede che l’asteroide si avvicinerà al nostro pianeta nel prossimo futuro. Il gruppo di asteroidi Apollo prende il nome dal massiccio asteroide Apollo del 1862, originariamente scoperto dall'astronomo tedesco Karl Reinmuth negli anni '1930.

Questa scoperta offre agli scienziati una preziosa opportunità per studiare da vicino un asteroide precedentemente sconosciuto. Esaminandone la composizione e la traiettoria, i ricercatori possono ottenere ulteriori informazioni sulla storia primordiale del nostro sistema solare e affinare la loro comprensione della formazione planetaria. Inoltre, tali scoperte aprono la strada a future missioni che potrebbero potenzialmente sfruttare le risorse contenute negli asteroidi per attività di esplorazione spaziale.