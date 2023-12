Quattro astronauti si preparano per la storica missione lunare nel 2024

In un passo epocale verso la prossima missione di esplorazione lunare, quattro astronauti hanno firmato con i loro nomi un componente cruciale che li spingerà verso i regni lunari alla fine del 2024. Invece delle citazioni tradizionali, si può fare una dichiarazione del tipo: “Gli astronauti' le firme hanno consolidato il loro impegno nella storica missione Artemis 2, mentre si preparano ad avventurarsi in un territorio lunare inesplorato”.

L'equipaggio, composto dal comandante della NASA Reid Wiseman, dal pilota della NASA Victor Glover, dalla specialista di missione della NASA Christina Koch e dall'astronauta dell'Agenzia spaziale canadese Jeremy Hansen, ha partecipato a un'attività cerimoniale presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama, nel corso del loro rigoroso addestramento per il missione. Vestiti con abiti da camera bianca, gli astronauti hanno firmato i loro nomi sull'adattatore che sarà montato sulla parte superiore del razzo Space Launch System (SLS), assicurando il loro posto nella storia.

L'adattatore, che sarà posizionato sotto la navicella Orion durante la missione sulla Luna, funge da connettore cruciale tra la navicella e lo stadio di propulsione criogenica provvisorio del razzo SLS. I funzionari della NASA hanno sottolineato che il diaframma dell'adattatore fungerà da barriera protettiva, impedendo ai gas creati durante il lancio di entrare nel veicolo spaziale.

Mentre l'equipaggio dell'Artemis 2 continua i preparativi, ha visitato diligentemente vari centri della NASA e si è sottoposto ad un intenso programma di addestramento di 18 mesi. Questo addestramento approfondito è fondamentale poiché Artemis 2 segna la prima missione umana sulla Luna dal leggendario atterraggio dell'Apollo 17 nel 1972.

Oltre a formulare procedure e condurre formazione medica, l'equipaggio sta lavorando a stretto contatto con la navicella spaziale Orion, conducendo test di accensione ed esercizi simulati su software e hardware. Inoltre, è prevista un'esercitazione di recupero in mare in collaborazione con la NASA e la Marina americana.

L'assemblaggio del razzo sta procedendo costantemente, con la fase centrale in costruzione presso il Michoud Assembly Facility della NASA a New Orleans. I sistemi avionici ed elettrici, definiti il ​​“cervello” del razzo, sono stati installati in modo sicuro, aprendo la strada ai test. Anche i due booster a razzo solido sono in fase di assemblaggio presso il Kennedy Space Center (KSC), mentre il lanciatore mobile, progettato per supportare l'SLS, è stato sottoposto a test di diluvio e ad altri preparativi necessari.

FAQ:

D: Chi sono gli astronauti della missione Artemis 2?

R: L'equipaggio della missione Artemis 2 è composto dal comandante della NASA Reid Wiseman, dal pilota della NASA Victor Glover, dalla specialista di missione della NASA Christina Koch e dall'astronauta dell'Agenzia spaziale canadese Jeremy Hansen.

D: Quando è previsto il lancio della missione Artemis 2?

R: La missione Artemis 2 è prevista per la fine del 2024.

D: Qual è lo scopo dell'adattatore firmato dagli astronauti?

R: L'adattatore collega la navicella spaziale Orion della NASA allo stadio di propulsione criogenica provvisorio del razzo SLS e agisce come una barriera per impedire ai gas creati durante il lancio di entrare nella navicella.

D: Qual è il significato della missione Artemis 2?

R: Artemis 2 è la prima missione lunare umana dallo sbarco dell'Apollo 17 nel 1972 e rappresenta un passo importante verso l'esplorazione lunare e l'istituzione di una presenza sostenibile sulla Luna.