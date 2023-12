Astronomo dilettante scopre un potenziale cratere da impatto sulla luna di Giove, Io

Un astronomo dilettante potrebbe aver fatto una scoperta significativa su Io, la luna di Giove. Jesper Sandberg stava esaminando una fotografia scattata dalla missione Galileo della NASA nel 2001 quando notò una piccola cicatrice scura, larga circa 100 metri, che somigliava a un cratere da impatto. Questa scoperta mette in discussione l’attuale comprensione dei processi geologici di Io, poiché in precedenza si credeva che non avesse crateri da impatto e solo un paesaggio in continua trasformazione.

Per confermare la scoperta, Sandberg ha contattato la geologa planetaria Rosaly Lopes del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che ha poi coinvolto il suo collega David Williams, professore di ricerca presso l'Arizona State University. Dopo un esame più attento, hanno stabilito che la forma circolare della cicatrice e la sua posizione isolata, lontano da un flusso di lava, supportavano l'affermazione di Sandberg di un potenziale cratere da impatto.

Anche altri esperti del settore hanno contribuito alla scoperta. Jani Radebaugh, geologo planetario della Brigham Young University, ha espresso sorpresa per il fatto che la cicatrice non fosse stata rilevata prima. Tracy Gregg, vulcanologa planetaria dell'Università di Buffalo, ha menzionato la difficoltà nel distinguere un cratere da impatto da uno vulcanico sulla base dei dati disponibili.

Sebbene la risoluzione dell’immagine non fornisca prove definitive, Lopes suggerisce che la presenza di un cratere potrebbe indicare che potrebbero esserci più crateri da impatto nascosti su Io. L'esplorazione e lo studio di questi crateri potrebbe aiutare gli scienziati a sviluppare modelli migliori della storia geologica della Luna.

Tuttavia, ulteriori indagini dovranno attendere una futura missione dotata della risoluzione necessaria per svelare altri crateri. La prospettiva impegnativa e costosa di una orbita ravvicinata attorno a Io è ostacolata dall’intensa fascia di radiazioni che circonda la Luna. Una potenziale soluzione potrebbe essere un flyby completo da un orbiter di Giove, come la missione Europa Clipper della NASA.

Nonostante questi sviluppi, Sandberg continua a frugare negli archivi fotografici, scoprendo costantemente nuovi dettagli sull'affascinante superficie di Io. La sua scoperta serve a ricordare l'importanza degli astrofili nel contribuire alla conoscenza scientifica.