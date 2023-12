Il futuro dell'esplorazione spaziale: presentazione di I-HUB: un hub interstellare visionario

By

È emerso un nuovo concetto rivoluzionario nell'esplorazione spaziale, che affascina l'immaginazione degli appassionati di spazio in tutto il mondo. Lo studente laureato nigeriano Daniel Akinwumi, della stimata Università di Strathclyde, ha recentemente svelato la sua tesi di master, introducendo il design innovativo dell'“hub intergalattico” o I-HUB.

La tesi di Akinwumi affronta le sfide familiari affrontate dagli appassionati di habitat spaziali, sottolineando l'importanza cruciale dei robot, dei sistemi di riciclaggio a circuito chiuso e della schermatura avanzata dalle radiazioni. La sua vasta ricerca bibliografica rivela molti altri concetti di design che presentano somiglianze con il rivoluzionario I-HUB.

Un aspetto cruciale del progetto è il trasporto del sistema nello spazio. Attualmente, il piano è quello di utilizzare Starship, il più grande razzo mai sviluppato, attualmente in fase di test. Inoltre, Akinwumi propone di incorporare tecnologie consolidate come il sistema di supporto vitale ECLSS della NASA e RTG standard per le fonti di energia.

I sistemi di produzione alimentare rappresentano un’altra considerazione importante per lo sviluppo sostenibile dell’habitat. Akinwumi esplora varie opzioni, incluso il sistema di produzione vegetale ben sviluppato della NASA, che potrebbe integrarsi perfettamente nel design I-HUB. Anche la propulsione è un punto focale, con capacità di esplorazione dello spazio profondo mirate al punto L2 Terra/Sole, alimentate da un ampio sistema di propulsione elettrica solare.

Per realizzare questo concetto visionario, sono necessari progressi significativi negli assemblatori robotici. Sebbene lo scenario ideale implicherebbe l’assemblaggio in loco dell’I-HUB, attualmente l’assemblaggio deve avvenire vicino alla Terra a causa dei vincoli di costo. Tuttavia, la posizione strategica del punto L2 Terra/Sole ha un potenziale per la ricerca scientifica, poiché ospita diversi telescopi su larga scala.

La modularità gioca un ruolo vitale nella crescita e nell'adattabilità dell'I-HUB. Akinwumi prevede una continua espansione del sistema aggiungendo ulteriori moduli nel tempo, rispecchiando l’interconnessione dei moduli sulla Stazione Spaziale Internazionale. Alcuni moduli potrebbero addirittura ruotare per contrastare gli effetti dannosi della microgravità sulla salute dei residenti a lungo termine. Anche la comunicazione integrata e i sistemi di riciclaggio delle risorse/supporto vitale a circuito chiuso sono componenti integranti.

La tesi di Akinwumi descrive inoltre in dettaglio le stime di budget per vari sistemi ed evidenzia i potenziali rischi e le loro mitigazioni, come sistemi di supporto vitale ridondanti e una robusta schermatura contro le radiazioni.

Sebbene la tesi di Akinwumi raccolga idee esistenti anziché introdurre nuovi concetti rivoluzionari, costituisce un promettente punto di partenza per la ricerca futura. Con ulteriori sviluppi ed esplorazioni, la sua idea I-HUB racchiude un incredibile potenziale per plasmare il futuro dell’esplorazione spaziale.

FAQ:

D: Cos'è I-HUB?

R: I-HUB sta per hub intergalattico, un concetto di design visionario per un habitat spaziale autosufficiente e sostenibile.

D: Chi ha sviluppato il concetto I-HUB?

R: Daniel Akinwumi, uno studente nigeriano laureato presso l'Università di Strathclyde, ha introdotto il concetto di I-HUB nella sua tesi di Master.

D: Quali sono alcune caratteristiche chiave dell'I-HUB?

R: Alcune caratteristiche degne di nota includono la modularità per l'espansione futura, l'utilizzo di tecnologie consolidate, la schermatura avanzata dalle radiazioni e un sistema di riciclaggio delle risorse a circuito chiuso.

D: Quale sistema di trasporto è proposto per l'I-HUB?

R: Il piano attuale è quello di utilizzare Starship, il più grande razzo mai sviluppato, per trasportare l'I-HUB nello spazio.

D: In che modo l'I-HUB affronta la produzione alimentare?

R: La tesi esplora vari sistemi di produzione alimentare, incluso il sistema di produzione vegetale della NASA, che potrebbe essere integrato nell'I-HUB.