Un nuovo approccio alla deflessione degli asteroidi offre precisione e flessibilità

Gli scienziati lavorano da tempo per monitorare e mitigare la minaccia della collisione degli asteroidi con la Terra. Anche se le possibilità di un impatto catastrofico sono basse, la potenziale devastazione merita un monitoraggio continuo. La missione DART della NASA, la prima nel suo genere, mirava a indagare e dimostrare l'uso dell'impatto cinetico per alterare la traiettoria di un asteroide. La missione ha alterato con successo l'orbita di Dimorphos. Tuttavia, un recente articolo di ricerca di Nahum Melamed e Tom Heinsheimer propone un approccio alternativo rivoluzionario alla deflessione degli asteroidi.

A differenza dei metodi tradizionali che si basano sull’impatto ad alta velocità o sulla detonazione nucleare, Melamed e Heinsheimer suggeriscono una tecnica più efficiente e precisa che prevede l’espulsione del materiale. Il metodo proposto utilizza la propulsione centrifuga, dove una centrifuga e un alimentatore vengono fatti atterrare sulla superficie dell'asteroide. Questo sistema raccoglie porzioni dell'asteroide, le espelle nello spazio e utilizza la quantità di moto di rinculo per spostare il percorso dell'asteroide lontano dalla Terra.

Ciò che distingue questo approccio è la sua adattabilità e precisione. A differenza delle strategie a impatto singolo, la tecnica di propulsione centrifuga consente espulsioni ripetute e la regolazione fine della traiettoria dell'asteroide. Possono essere presi in considerazione fattori come il sito di atterraggio, la rotazione dell'asteroide e la velocità, consentendo aggiustamenti nella direzione, nei tempi e nella massa delle espulsioni.

I ricercatori ritengono che con solo poche settimane di funzionamento, il loro metodo potrebbe deviare con successo asteroidi di dimensioni simili agli asteroidi di Chelyabinsk e Tunguska. Inoltre, l’approccio mostra il potenziale nel reindirizzare la traiettoria dell’asteroide Bennu, una minaccia significativa prevista per la seconda metà del 22° secolo, entro pochi anni di attività.

Questa tecnica innovativa non solo migliora l’efficienza della difesa planetaria, ma introduce anche un livello di flessibilità prima non disponibile. Mentre gli scienziati continuano ad affrontare la continua minaccia degli asteroidi, questo nuovo approccio offre un mezzo più calcolato ed efficace per salvaguardare il nostro pianeta da potenziali impatti.