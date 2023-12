SpaceX costretta a ritardare il lancio dello spazioplano militare X-37B

SpaceX e la US Space Force hanno riscontrato problemi imprevisti che hanno causato un ritardo nel lancio dello spazioplano militare X-37B. Il lancio, inizialmente previsto per questa settimana, verrà ora posticipato almeno fino alla fine di dicembre, o forse anche di più. Sebbene la natura esatta dei problemi che hanno causato il ritardo non sia stata rivelata, sia i funzionari di SpaceX che quelli della Space Force hanno citato problemi tecnici che richiedono ulteriore tempo per essere risolti. Anche se il problema alle apparecchiature di terra che inizialmente ha impedito il decollo lunedì notte potrebbe essere risolto già mercoledì, altri problemi, che non sono stati specificati, richiederanno più tempo per essere risolti.

Il ritardo nel lancio dello spazioplano X-37B potrebbe avere un impatto significativo sulle altre missioni SpaceX. Una di queste missioni è il lancio del primo lander lunare commerciale di Intuitive Machines, previsto per gennaio. La piattaforma di lancio che verrebbe utilizzata per questa missione è attualmente occupata dal razzo Falcon Heavy e in genere sono necessarie un paio di settimane per riconfigurare la piattaforma di lancio tra i lanci Falcon Heavy e Falcon 9. Ciò significa che il Falcon Heavy dovrà essere sgombrato in tempo per consentire il lancio delle Intuitive Machines come previsto. Il ritardo nel lancio dello spazioplano X-37B potrebbe potenzialmente causare conflitti di programmazione e ritardi anche per altre missioni commerciali.

Nonostante le battute d’arresto, sia SpaceX che la US Space Force stanno lavorando diligentemente per risolvere i problemi e far decollare lo spazioplano X-37B entro la fine dell’anno. È probabile che il lancio del Falcon Heavy con lo spazioplano militare riceva un'alta priorità nel programma di lancio di SpaceX una volta che sarà pronto a volare.

Nel complesso, il ritardo nel lancio dello spazioplano X-37B evidenzia le complessità e le sfide legate alle missioni spaziali, in particolare quelle legate ai requisiti di sicurezza nazionale. Mentre SpaceX e la US Space Force lavorano per una soluzione, la speranza è che i problemi vengano affrontati in modo tempestivo per garantire il successo del lancio dello spazioplano militare.