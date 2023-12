L'aereo spaziale X-37B della US Space Force si prepara per la settima missione

La US Space Force si sta preparando per il settimo lancio del suo segreto aereo spaziale X-37B, in collaborazione con SpaceX. Sono in corso gli ultimi preparativi per il lancio previsto dell'X-37B senza pilota domenica sera, 10 dicembre. L'aereo spaziale decollerà a bordo di un razzo Falcon Heavy dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

L'X-37B, costruito dalla Boeing, ricorda i vecchi space shuttle orbitanti della NASA ma è significativamente più piccolo. Infatti, entrambi i veicoli X-37B possono entrare nella stiva di carico di un singolo space shuttle. I due aerei spaziali hanno già completato con successo sei missioni, ciascuna delle quali supera la precedente in termini di durata e complessità.

Sfortunatamente, molti dettagli sulle missioni dell'X-37B rimangono segreti a causa dei carichi utili riservati. Tuttavia, la Space Force ha rivelato che l’aereo spaziale funge da banco di prova per nuove tecnologie, rendendolo una risorsa importante per gli ufficiali militari.

È interessante notare che, mentre la maggior parte dei carichi utili sono equipaggiamenti militari classificati, l’X-37B trasporta anche carichi di ricerca civili. Uno di questi esperimenti, chiamato Seeds-2, fa parte di un progetto della NASA che esamina gli effetti dell’esposizione a lungo termine alle radiazioni spaziali sui semi delle piante.

La prossima missione, denominata OTV-7 (Orbital Test Vehicle-7), segnerà una prima significativa per il programma X-37B. Sarà la prima volta che l'aereo spaziale verrà lanciato su un razzo Falcon Heavy. Il potente Falcon Heavy, sviluppato da SpaceX, ha già completato otto missioni, incluso il recente lancio della navicella spaziale Psyche della NASA.

Con l'avvicinarsi della finestra di lancio, cresce l'attesa per il prossimo capitolo dell'illustre storia del volo spaziale dell'X-37B.