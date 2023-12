Alla scoperta degli antichi rituali di morte in Spagna

Gli archeologi in Spagna hanno scoperto prove intriganti di antichi rituali di morte risalenti a 6,000 anni fa. Recentemente sono state analizzate due tombe in pietra neolitiche nel nord della Spagna, risalenti al IV millennio a.C., facendo luce sulle pratiche delle persone che un tempo vivevano lì. Le tombe contenevano i resti di più di due dozzine di individui, insieme a vari manufatti. Tuttavia, ciò che risalta di più sono le lesioni ossee trovate sugli scheletri.

L'analisi ha rivelato che tra il 70% e il 90% delle ossa mostravano segni di frattura e frammentazione, indicando una manipolazione deliberata al momento della morte. I ricercatori hanno anche osservato fratture distintive “a forma di farfalla” sulle ossa del braccio causate dalla forza perpendicolare. Segni di impatto e segni di taglio a forma di V sulle ossa suggeriscono l'uso di forza percussiva e strumenti di pietra per scarnificare il defunto.

Mentre studi precedenti ipotizzavano che gli scheletri rappresentassero sepolture che furono riordinate o spostate in un secondo momento, i ricercatori hanno proposto un’interpretazione diversa. Sostenevano che le fratture e i segni dei tagli facessero parte di un “processo di gestione della morte” utilizzato dagli antichi per gestire i propri morti. Alcune ossa potrebbero essere state utilizzate come oggetti funerari o reliquie, mentre altre potrebbero essere state soggette a decomposizione accelerata.

Sebbene il cannibalismo non possa essere completamente escluso, le prove a disposizione non supportano in modo definitivo questa ipotesi. Il cannibalismo funerario è stato documentato in varie parti del mondo durante i tempi antichi, ma gli autori hanno invitato alla cautela nel fare tali affermazioni in questo caso particolare.

Questi antichi luoghi di sepoltura offrono una visione limitata della vita delle popolazioni neolitiche che li abitavano. La mancanza di aree abitate ostacola una comprensione più profonda del loro stile di vita, anche se si ritiene che facessero affidamento sull'agricoltura, sulla raccolta e sull'allevamento di animali.

Gli esperti del settore, tra cui l'archeologo Jess Beck dell'University College di Dublino, elogiano la ricerca per il suo focus sui frammenti ossei. Ritengono che siano necessari ulteriori studi sulle ossa di altre tombe nella regione per acquisire una comprensione più completa delle diverse pratiche funerarie impiegate in questi siti.

Con ogni nuova scoperta, gli archeologi si avvicinano sempre più allo svelamento dei misteri delle antiche civiltà. Gli antichi popoli spagnoli potrebbero aver lasciato solo frammenti, ma offrono preziosi scorci sui rituali e sulle usanze che circondavano la morte migliaia di anni fa.