Un nuovo studio rivela che i primi uccelli condividono il DNA con i Neanderthal

By

Un recente studio condotto dall’Università della California a San Francisco ha scoperto un legame sorprendente tra gli esseri umani moderni che sono i primi uccelli e i nostri antenati estinti, i Neanderthal. Utilizzando un database con informazioni genetiche, sulla salute e sullo stile di vita di mezzo milione di persone, i ricercatori hanno confrontato i geni legati alla prima alba con il DNA dei Neanderthal e dei Denisoviani.

Si scopre che anche gli individui che portano le stesse varianti genetiche precoci dei Neanderthal hanno riportato una preferenza per il risveglio precoce. Tony Capra, genetista evoluzionista dell'Università della California, spiega: "Abbiamo trovato molte varianti di Neanderthal costantemente associate alla propensione ad essere una persona mattiniera". Queste varianti genetiche probabilmente hanno aiutato i nostri antenati ad adattarsi alla vita alle latitudini più elevate del Nord Europa.

Tuttavia, essere una persona mattiniera potrebbe non essere stato un vantaggio. Secondo Capra, le varianti genetiche indicano un orologio interno più veloce che è in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti dei livelli di luce durante le diverse stagioni. Nelle aree con ore di luce diurne variabili, avere un orologio biologico più flessibile è vantaggioso per la sopravvivenza.

Lo studio fa luce anche sulle differenze genetiche tra gli esseri umani arcaici e quelli moderni. Dal sequenziamento del genoma dei Neanderthal nel 2010, gli scienziati hanno studiato in che modo il nostro DNA differisce da quello dei nostri antenati. Inoltre, è stato scoperto che il DNA di Neanderthal svolge un ruolo in determinate condizioni di salute, come una piccola influenza sul decorso dell’infezione da Covid-19 e un collegamento con la malattia di Dupuytren.

Sebbene i Neanderthal siano scomparsi circa 40,000 anni fa, la loro eredità genetica sopravvive in molti esseri umani moderni. Questo nuovo studio fornisce ulteriori approfondimenti sul nostro DNA condiviso e sui modi in cui i tratti dei nostri antenati hanno plasmato ciò che siamo oggi. Quindi, se sei un mattiniero, puoi ringraziare i tuoi geni di Neanderthal per averti aiutato ad alzarti e splendere ogni mattina.