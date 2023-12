Soyuz 2.1a lancia rifornimenti vitali alla Stazione Spaziale Internazionale

By

Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, lancerà la capsula di rifornimento Progress MS-25 verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo di un razzo Soyuz 2.1a. Il lancio è previsto per il 1 dicembre 2023 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan.

Con un carico di circa 2,500 chilogrammi, la missione Progress MS-25 mira a consegnare rifornimenti essenziali ai sette astronauti attualmente a bordo della ISS. Queste forniture includono 515 chilogrammi di carburante, 420 chilogrammi di acqua e 40 chilogrammi di azoto compresso, che sono fondamentali per sostenere la vita e mantenere le operazioni della stazione spaziale. Il carico comprende anche cibo, forniture mediche, stivaggio per esperimenti scientifici e attrezzature per le risorse.

Una volta lanciata, la navicella spaziale Progress MS-25 attraccherà autonomamente al modulo Prichal della ISS il 3 dicembre 2023. Questa missione segna l'86° volo della capsula cargo Progress e contribuisce a prolungare la durata della vita della Stazione Spaziale Internazionale.

FAQ:

D: Cos'è la missione Progress MS-25?

R: La missione Progress MS-25 è una missione di rifornimento per la Stazione Spaziale Internazionale, che fornisce forniture vitali come carburante, acqua e azoto.

D: Quanto carico trasporta la navicella spaziale Progress MS-25?

R: La navicella spaziale trasporta circa 2,500 chilogrammi di carico, tra cui carburante, acqua, azoto, cibo, forniture mediche e attrezzature per esperimenti scientifici.

D: Quando è previsto il lancio della missione Progress MS-25?

R: Il lancio è previsto per il 1 dicembre 2023.

D: Come si attraccherà la capsula Progress MS-25 alla Stazione Spaziale Internazionale?

R: La navicella attraccherà autonomamente al modulo Prichal della ISS il 3 dicembre 2023.

D: Qual è lo scopo della missione Progress MS-25?

R: La missione mira a consegnare rifornimenti essenziali ai sette astronauti attualmente a bordo della ISS e a contribuire alle operazioni e alle ricerche in corso condotte sulla stazione spaziale.