Il lancio del razzo Vega subisce ritardi a causa della scomparsa dei serbatoi di carburante

Si prevede un notevole ritardo nel lancio finale del razzo Vega, che verrà posticipato a settembre 2024. La causa del ritardo? Serbatoi di carburante mancanti. Gli ingegneri sono attualmente alle prese con questo insolito problema mentre cercano di trovare una soluzione.

Il razzo Vega è fondamentale per Arianespace e per l'Agenzia spaziale europea (ESA), poiché attualmente è la loro unica opzione praticabile per i lanci nazionali. Il previsto successore, Vega-C, ha dovuto affrontare le proprie battute d'arresto, con un fallimento nel lancio nel 2022 e un guasto all'ugello durante i test nel 2023, rendendo improbabile il suo ritorno in volo fino alla fine del 2024.

Questo ritardo rappresenta una sfida per le capacità missilistiche europee, poiché il ritiro dell’Ariane 5 e l’indisponibilità dei razzi Soyuz russi lasciano il razzo Vega come unica opzione. La sua missione prevista è lanciare Sentinel-2C, un satellite per l'osservazione della Terra che fa parte del programma Copernicus.

I serbatoi di carburante mancanti appartengono allo stadio superiore del razzo Vega, noto come Attitude Vernier Upper Module (AVUM). Sebbene le segnalazioni sul problema fossero emerse all'inizio di quest'anno, sono state confermate durante la recente riunione del Consiglio dell'ESA a Parigi. Due dei quattro serbatoi di carburante liquido necessari per la fase AVUM sono scomparsi. Contrariamente alle ipotesi di furto, durante la seduta del consiglio è emerso che i serbatoi sono stati demoliti e schiacciati accidentalmente durante i lavori di ristrutturazione dell'edificio.

Durante l'incontro, il direttore dei trasporti spaziali dell'ESA, Toni Tolker-Nielsen, ha presentato due opzioni per affrontare il problema. La prima opzione è quella di utilizzare quattro serbatoi di qualificazione, ma questi serbatoi hanno più di un decennio e richiederebbero un processo di riqualificazione, che aggiunge il rischio di guasto. L'opzione preferita è quella di modificare lo stadio AVUM esistente del razzo Vega per ospitare i serbatoi più grandi dell'AVUM di Vega-C, che consentirebbero il lancio nel settembre 2024.

Sebbene la situazione sia imbarazzante, esiste la possibilità che Vega-C possa tornare in volo prima del lancio finale del razzo Vega se il programma continua a slittare. Inoltre, Tolker-Nielsen ha anche menzionato un problema con lo stadio superiore dell’Ariane 6 durante un test nel dicembre 2023, ma non si prevede che ciò influenzi il periodo di lancio previsto da metà giugno a fine luglio 2024 per la prima missione dell’Ariane 6.