Gli studenti si dedicano all'Escape Room a tema esopianeta presso l'Assumption College

Gli studenti dell'Assumption College di Brantford hanno recentemente preso parte a un entusiasmante evento di astrofisica che ha combinato la formazione con il gameplay interattivo. L'evento prevedeva una stanza di fuga improvvisata, dove gli studenti dovevano risolvere enigmi legati agli esopianeti per sbloccare una serie di serrature. Applicando le loro conoscenze di chimica, biologia e fisica, gli studenti non solo si sono divertiti, ma hanno anche imparato di più sugli esopianeti, che sono pianeti situati al di fuori del nostro sistema solare.

Il concetto di gamifying education, in cui l’apprendimento è incorporato nei giochi, ha guadagnato popolarità negli ultimi anni. Ashley McCarl-Palmer, una pluripremiata insegnante di scuola superiore, definisce questo approccio “ludicizzazione”. Incorporando temi legati allo spazio nell'attività dell'escape room, McCarl-Palmer ritiene che ciò consenta agli studenti di impegnarsi più profondamente con l'argomento. Afferma: “Lo spazio è davvero divertente e strano. Cattura i bambini."

L'Astrofisica Day, il nome ufficiale dell'evento, è stato organizzato da David Page, il capo del dipartimento di scienze dell'Assunzione. La giornata prevedeva vari workshop su argomenti quali i buchi neri, l'universo in espansione e gli esopianeti. Oltre 160 studenti dell'Assumption College e di altre scuole superiori di Brantford hanno partecipato a questi workshop, condotti da esperti del settore.

Katie Mack, astrofisica e relatrice principale dell'evento, ha sottolineato l'importanza di rendere la scienza complessa più accessibile e di dissipare gli stereotipi sugli scienziati. Il suo obiettivo è ispirare gli studenti e dimostrare che una carriera scientifica è raggiungibile per chiunque, indipendentemente dalle proprie capacità matematiche. Il discorso di Mack, intitolato "La fisica alla fine dell'universo", ha approfondito la sua ricerca accademica sulla materia oscura, il decadimento del vuoto e l'"Epoca della Reionizzazione".

Questo evento non solo ha messo in mostra l’entusiasmo dell’astrofisica, ma ha anche evidenziato le numerose possibilità che l’istruzione STEM offre agli studenti. La studentessa di grado 12 Aisha Upadhyay ha espresso la sua ritrovata consapevolezza delle varie professioni, affermando: “Esiste un vasto numero di professioni diverse, cose che non sapevo nemmeno fossero lavori. Le esperienze pratiche che otteniamo sono affascinanti. È così bello vedere cose che sembrano magiche, ma sono scienza”.

Nel complesso, l'evento di astrofisica presso l'Assumption College ha offerto agli studenti un'esperienza coinvolgente ed educativa, in cui la loro passione per le materie STEM è stata coltivata e ampliata.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è un esopianeta?

Un pianeta extrasolare è un pianeta che esiste al di fuori del nostro sistema solare.

Cos'è la gamification?

La gamification è il processo di incorporazione di elementi e principi di gioco in contesti non di gioco, come l’istruzione, per migliorare il coinvolgimento e i risultati dell’apprendimento.

Chi ha organizzato l'evento di astrofisica all'Assumption College?

La Giornata dell'Astrofisica all'Assumption College è stata organizzata da David Page, il capo del dipartimento di scienze della scuola.

Chi è stato il relatore principale dell’evento?

Il relatore principale dell'evento è stato Katie Mack, un'astrofisica e titolare della cattedra Hawking in Cosmologia e Comunicazione scientifica presso il Perimeter Institute di Waterloo.

Cosa hanno imparato gli studenti durante l’evento?

Durante l'evento, gli studenti hanno avuto l'opportunità di partecipare a workshop su argomenti come i buchi neri, l'universo in espansione e gli esopianeti. Hanno inoltre acquisito conoscenze su varie professioni STEM e hanno avuto esperienze pratiche legate all'astrofisica.