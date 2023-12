L'Osservatorio Astrofisico Dominion, situato su una collina a Saanich, è da oltre un secolo il fulcro delle feste stellari del sabato sera e dell'educazione astronomica. Tuttavia, negli ultimi anni l’Osservatorio ha dovuto affrontare sfide finanziarie, che hanno avuto un impatto sui suoi programmi di sensibilizzazione e formazione.

La tradizione delle feste stellari all'osservatorio iniziò nel 1918 e divenne rapidamente un'attrazione popolare, attirando decine di migliaia di visitatori negli anni '1930. Purtroppo le attività dell'Osservatorio sono state interrotte due volte nella sua lunga storia, durante la Seconda Guerra Mondiale e la pandemia di COVID-19.

Nonostante gli sforzi per ripristinare i programmi di sensibilizzazione dell'osservatorio, il direttore Ben Doman esprime disappunto per l'idea sbagliata che l'osservatorio sia chiuso, un sentimento spesso espresso dai partecipanti alla Fiera Saanich. Nel 2013, i tagli federali hanno portato alla chiusura temporanea del centro visitatori del Centro dell’Universo, che ha colpito i gruppi scolastici e ha limitato l’accesso del pubblico all’osservatorio.

Per affrontare questo problema, è stata creata la Friends of the Dominion Astrophysical Observatory Society, con l'obiettivo di riaprire il centro visitatori e facilitare i programmi educativi. L'osservatorio, che opera su terreno federale con un contratto di locazione a costo zero, fa affidamento su sovvenzioni, donazioni e raccolte fondi. Tuttavia, i finanziamenti dello scorso anno non sono stati sufficienti, spingendo la società a cercare ulteriore sostegno finanziario.

Una delle iniziative di raccolta fondi uniche dell'organizzazione prevede la misurazione delle donazioni in termini di viaggi attorno a Plutone. Il vicepresidente Amy Archer suggerisce che anche un'orbita sarebbe apprezzata, ma più orbite sarebbero di grande beneficio per la loro missione.

L'Osservatorio Astrofisico Dominion ha attualmente una posizione di staff a tempo pieno supportata da volontari dedicati, molti dei quali sono insegnanti di scienze in pensione. Hanno sviluppato materiali e programmi online per mettere in contatto i giovani con gli scienziati e coinvolgerli in progetti scientifici. L'osservatorio collabora anche con le scuole per integrare l'astronomia e la fisica nei loro programmi di studio.

Doman sottolinea l’importanza di finanziare i programmi scolastici e di garantire che rimangano accessibili per la comunità. Il loro obiettivo è continuare a sostenere l’educazione scientifica e ispirare la prossima generazione di astronomi e fisici.

In conclusione, sebbene l’Osservatorio Astrofisico Dominion abbia una ricca storia e un impegno a favore dell’istruzione, le sue sfide finanziarie pongono ostacoli alle sue attività di sensibilizzazione. Il supporto continuo e le donazioni sono fondamentali per mantenere ed espandere le iniziative educative dell'osservatorio negli anni a venire.