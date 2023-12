L'Osservatorio Haystack del MIT nomina Philip J. Erickson come nuovo direttore

By

L'Osservatorio Haystack del MIT ha nominato Philip J. Erickson nuovo direttore, a partire dal 1° gennaio 2024, succedendo a Colin J. Lonsdale. Maria Zuber, vicepresidente per la ricerca del MIT, ha espresso fiducia nella nomina di Erickson, affermando che si tratta di un esperto scienziato e ricercatore radiofonico con una solida esperienza di leadership all'interno della comunità Haystack.

Fondato nel 1961 come parte del MIT Lincoln Laboratory e ottenuto lo status indipendente nel 1970, l'Osservatorio Haystack del MIT è un centro di ricerca interdisciplinare focalizzato sullo sviluppo di tecnologie per applicazioni scientifiche radio e sullo studio della struttura dell'universo. La missione dell'osservatorio si estende al progresso della comprensione scientifica dell'ambiente spaziale della Terra e al contributo alla formazione dei futuri scienziati e ingegneri.

Erickson, entrato in Haystack nel 1995, ha conseguito un dottorato in fisica del plasma spaziale presso la Cornell University. Nel corso degli anni, ha assunto vari ruoli all'interno dell'organizzazione, tra cui capo del gruppo di scienze atmosferiche e geospaziali, assistente alla regia e direttore associato. Dirige diversi progetti e co-dirige i programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico di Haystack e le iniziative di ricerca degli studenti.

Guardando al futuro, Erickson sottolinea che l’Osservatorio Haystack del MIT continuerà a innovare nella scienza della radio. La ricerca dell'osservatorio abbraccia varie aree, dallo studio dell'atmosfera superiore della Terra all'esplorazione del sistema solare, delle stelle, delle galassie e dell'universo primordiale. Erickson è entusiasta di collaborare con uno staff di talento e di espandere la ricerca in queste aree, promuovendo la ricerca della conoscenza da parte dell'umanità.

Gli interessi principali di Erickson risiedono nel campo delle scienze geospaziali, con particolare attenzione alla fisica e alla dinamica dell'atmosfera superiore della Terra e della magnetosfera circostante. È inoltre impegnato a promuovere il coinvolgimento della comunità e funge da membro di gruppi nazionali e internazionali coinvolti nel telerilevamento delle onde radio.

Colin Lonsdale è stato direttore di Haystack per oltre 15 anni e passerà al ruolo di principale ricercatore. Lonsdale, noto per la sua esperienza in radioastronomia, continuerà a contribuire alla ricerca sulle galassie attive, sulle emissioni solari e sulle innovative missioni spaziali di radioscienza.

Secondo Colin Lonsdale, la nomina di Philip J. Erickson a direttore dovrebbe favorire il continuo successo e la crescita dell'Osservatorio Haystack del MIT sotto la sua capace leadership.