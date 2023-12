La NASA piange la perdita dell'astronauta Mary Cleave

La comunità spaziale e la NASA piangono la perdita della stimata astronauta Mary Cleave, scomparsa il 27 novembre 2023, all'età di 76 anni. Cleave, pioniera e pioniera, ha dato un contributo significativo al campo dell'esplorazione spaziale durante la sua carriera.

Nato a Southampton, New York, Cleave era uno scienziato affermato con un background educativo diversificato. Ha conseguito la laurea in scienze biologiche presso la Colorado State University nel 1969. Successivamente, ha proseguito gli studi superiori, ottenendo un Master of Science in ecologia microbica e un dottorato in ingegneria civile e ambientale presso la Utah State University nel 1975 e nel 1979, rispettivamente. .

Cleave ha fatto la storia come la prima donna a ricoprire il ruolo di amministratore associato per il Science Mission Directorate della NASA. Durante il suo mandato, ha dimostrato una passione incrollabile per la scienza, l’esplorazione e la preservazione del nostro pianeta.

Come astronauta della NASA, Cleave si è imbarcato in due straordinari voli spaziali. La sua prima missione, STS-61B, ebbe luogo il 26 novembre 1985 a bordo della navetta spaziale Atlantis. In questa missione, Cleave e il suo equipaggio hanno schierato satelliti per le comunicazioni, condotto passeggiate spaziali ed eseguito vari esperimenti. La sua seconda missione, STS-30, sempre su Atlantis, fu lanciata il 4 maggio 1989, durante la quale l'equipaggio dispiegò con successo la navicella spaziale di esplorazione Magellan Venus.

I contributi di Cleave si sono estesi oltre i suoi voli spaziali. Ha ricoperto vari incarichi tecnici all'interno della NASA e ha compiuto progressi significativi nel campo dell'ingegneria civile e ambientale. Ha gestito il progetto Sea-viewing, Wide-Field-of-view Sensor (SeaWiFS) presso il Goddard Space Flight Center della NASA, che ha monitorato la vegetazione globale, ed è stata vice amministratore associato per la pianificazione avanzata presso il quartier generale della NASA a Washington.

Nel corso della sua carriera, Cleave ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi per il suo eccezionale servizio e i suoi risultati. I suoi importanti riconoscimenti includono, tra gli altri, due medaglie della NASA per il volo spaziale, due medaglie per il servizio eccezionale della NASA e un Flight Achievement Award dell'American Astronautical Society.

L'impatto di Mary Cleave sulla comunità spaziale e la sua dedizione al progresso delle esplorazioni scientifiche saranno ricordati e apprezzati. Il suo spirito pionieristico continua a ispirare le future generazioni di astronauti e scienziati.

Domande frequenti (FAQ)

Quali sono stati i risultati più importanti di Mary Cleave?

Mary Cleave è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di amministratore associato per il Science Mission Directorate della NASA. Si è imbarcata su due voli spaziali, STS-61B e STS-30, contribuendo allo stesso tempo a vari incarichi tecnici. Cleave ha anche gestito il progetto Sea-viewing, Wide-Field-of-view Sensor (SeaWiFS) e ha ricoperto posizioni di leadership all'interno della NASA.

Quali premi ha ricevuto Mary Cleave?

Mary Cleave ha ricevuto numerosi premi per il suo eccezionale servizio e i suoi risultati, tra cui due medaglie NASA Space Flight, due medaglie NASA Exceptional Service, un American Astronautical Society Flight Achievement Award, una NASA Exceptional Achievement Medaglia e Ingegnere dell'anno NASA.

Qual è stato il percorso formativo di Mary Cleave?

Mary Cleave ha conseguito una laurea in scienze biologiche presso la Colorado State University, Fort Collins. Successivamente ha conseguito un Master of Science in ecologia microbica e un dottorato in ingegneria civile e ambientale presso la Utah State University, Logan.