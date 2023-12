La NASA celebra 25 anni di operazioni della Stazione Spaziale Internazionale

La NASA celebra il 25° anniversario della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), un programma rivoluzionario che unisce individui provenienti da diversi paesi per collaborare nello spazio. L'ISS comprende numerosi componenti, tra cui equipaggi di volo internazionali, diversi veicoli di lancio, operazioni di lancio e volo in tutto il mondo, formazione, ingegneria, strutture di sviluppo, reti di comunicazione e comunità di ricerca scientifica globale.

Il 7 novembre si è verificata un'importante pietra miliare nella storia della ISS quando i primi due moduli, Zarya e Unity, sono stati collegati durante la missione STS-88 dello space shuttle Endeavour. Utilizzando il braccio robotico Canadarm della navetta, Zarya, che era in orbita da poco più di due settimane, è stata catturata e unita al modulo Unity nella stiva di carico dell'Endeavour. Questo evento ha segnato un progresso significativo nella costruzione e nell'assemblaggio della Stazione Spaziale Internazionale.

Per evidenziare il viaggio della ISS, la NASA ha pubblicato una serie di immagini prima e dopo, che dimostrano la trasformazione della stazione spaziale nel tempo. Queste immagini accattivanti rivelano la crescita e lo sviluppo della ISS man mano che si espandeva e prendeva forma. Come ha affermato la NASA, “Come è iniziato e come sta andando”.

Dal 2000, gli esseri umani hanno abitato e operato continuamente all'interno del laboratorio orbitale, collaborando a oltre 3,300 ricerche e indagini educative a beneficio dell'umanità. L'ISS è servita da punto d'incontro per 273 persone provenienti da 21 paesi, lavorando in armonia per aprire la strada alla futura esplorazione umana verso la Luna, Marte e oltre.

Descrivendo le immagini condivise, la NASA ha dipinto un quadro vivido della ISS. La stazione, come si vede nelle immagini precedenti intorno al 2000, presentava due moduli cilindrici uniti insieme, con il modulo Unity leggermente più grigio del modulo Zarya color crema. Inoltre, la navicella spaziale vantava pannelli solari che si estendevano verso l'alto e verso il basso da Zarya. Al contrario, una foto più recente mostrava la ISS osservata dalla Crew Dragon Endeavour di SpaceX durante un volo intorno. Notevoli erano i pannelli solari dorati su ciascun lato e i pannelli grigi del radiatore che si snodavano verso l'alto. La ISS è stata descritta come grande quasi quanto un campo di calcio.

Mentre la NASA celebra questo importante traguardo, sottolinea gli sforzi collettivi delle nazioni che si uniscono per far avanzare l’esplorazione dello spazio e getta le basi per future ambiziose missioni. La Stazione Spaziale Internazionale continua a fungere da piattaforma per la scoperta scientifica, la collaborazione internazionale e la ricerca della conoscenza oltre i confini della Terra.