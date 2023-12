Nuovi modi per celebrare Hanukkah nello spazio

By

Mentre Hanukkah si avvicina, l'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli si prepara a celebrare la festa ebraica a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A differenza delle celebrazioni tradizionali, tuttavia, a Moghbeli verranno utilizzate candele di feltro invece di quelle vere a causa delle restrizioni di sicurezza a bordo di un veicolo spaziale. Questo approccio innovativo le consente di partecipare alla tradizione secolare senza compromettere la sicurezza.

In una conferenza stampa, Moghbeli ha espresso il suo entusiasmo nel celebrare Hanukkah con la sua famiglia attraverso la menorah in feltro creata da suo marito e dalle sue figlie. Questo adattamento unico delle usanze festive mette in mostra l’intraprendenza e l’adattabilità degli astronauti nello spazio.

Nel corso degli anni, gli astronauti hanno trovato modi creativi per celebrare le vacanze a bordo della ISS. Un esempio è l'astronauta ebrea Jessica Meir, che ha condiviso una foto dei suoi calzini festivi decorati con menorah e la stella di David durante Hanukkah nel 2019. Questi piccoli gesti non solo portano gioia agli stessi astronauti, ma servono anche a ricordare i diversi background e le tradizioni rappresentate sulla stazione spaziale.

Hanukkah, una festa celebrata ogni anno, ha un profondo significato nel giudaismo. Si commemora la riconsacrazione del Secondo Tempio di Gerusalemme attraverso l'accensione simbolica di candele, che rappresentano il miracolo dell'olio che durò otto giorni. La festa cade tipicamente a novembre o dicembre, a seconda del calendario gregoriano.

Sebbene Hanukkah sia un momento di celebrazione e riflessione, vale la pena notare che negli ultimi anni si è registrato un aumento allarmante degli incidenti antisemiti in tutto il mondo. La guerra tra Israele e Hamas ha ulteriormente intensificato la questione. Per combattere l’aumento dell’antisemitismo, varie organizzazioni e governi hanno pubblicato strategie e linee guida per promuovere l’istruzione e combattere l’odio.

Mentre guardiamo al futuro, astronauti come Jasmin Moghbeli continuano a ispirarci con la loro creatività e resilienza, anche nelle sfide uniche legate alla celebrazione delle vacanze nello spazio. La loro capacità di adattarsi e trovare nuovi modi per onorare le tradizioni è una testimonianza dello spirito umano e del potere della celebrazione.