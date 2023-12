Il primo satellite irlandese sarà lanciato, segnando una pietra miliare per la nazione

L’Irlanda è sull’orlo di un momento storico mentre si prepara a lanciare in orbita il suo primo satellite, EIRSAT-1. Il piccolo satellite “cubesat”, che misura più piccolo di una scatola da scarpe media, dovrebbe essere schierato sul razzo Falcon 9 SpaceX da una località in California.

Il dottor David McKeown, della UCD School of Mechanical and Materials Engineering, ha espresso il suo entusiasmo, affermando: “Questa è una pietra miliare significativa per l'Irlanda, poiché stiamo per intraprendere il nostro viaggio nello spazio. Non solo mette in mostra le nostre capacità tecnologiche spaziali, ma evidenzia anche il nostro contributo all’industria spaziale globale in rapida espansione”.

Sviluppato sotto la guida del progetto “Fly your Satellite!” dell'Agenzia spaziale europea. programma per studenti, il satellite cubico è stato meticolosamente progettato, costruito e testato presso l'UCD. Il dottor McKeown, attualmente in California per il lancio, ha sottolineato i sentimenti di apprensione misti ad ottimismo del team. Ha detto: "Dopo sei anni di pianificazione, costruzione e test, crediamo di essere preparati quanto più possibile per questa occasione importante".

Supponendo che il lancio e lo schieramento abbiano successo, il team attenderà con ansia il primo segnale che indichi che EIRSAT-1 sta funzionando correttamente. Il dottor McKeown, responsabile tecnico del team EIRSAT-1, ha spiegato: “Quarantacinque minuti dopo il dispiegamento del satellite, le antenne si dispiegheranno e avvieranno la trasmissione. Circa due ore dopo, passerà sopra la stazione di terra dell’UCD, dove abbiamo il potenziale per ricevere i nostri primi segnali – un evento che chiamiamo acquisizione del segnale o AoS”.

Funzionando in orbita terrestre bassa, l'obiettivo principale di EIRSAT-1 è raccogliere dati sui lampi di raggi gamma, esplosioni luminose che si verificano nell'universo. Inoltre, valuterà le prestazioni di un nuovo sistema di controllo dell'assetto ideato dagli ingegneri dell'UCD e valuterà i campioni di rivestimento termico situati nella parte superiore del satellite.

Cosa succede se il lancio e l'implementazione incontrano sfide impreviste? Il dottor McKeown ha assicurato: “Anche se tutto non procede alla perfezione, raggiungere la rampa di lancio è un risultato straordinario. Il progetto si è rivelato un'esperienza formativa unica, coinvolgendo oltre 50 dottorandi. Abbiamo fatto passi da gigante nella progettazione, nei test e nella verifica dei satelliti, passando dall’avere competenze minime alla generazione di hardware qualificato per il volo”.

Il progetto EIRSAT-1 ha raccolto il sostegno di vari enti, tra cui l'ESA Education Office, la Science Foundation Ireland, l'Irish Research Council, l'Enterprise Ireland, l'UCD, Openet, il Dipartimento per le imprese, il commercio e l'occupazione e l'Irish European Space Education Resource Ufficio.

