Gli astronomi scoprono una stella extragalattica in orbita attorno al buco nero della Via Lattea

Un team di scienziati internazionali, guidato dal ricercatore Shogo Nishiyama della Miyagi University of Education, ha fatto una scoperta intrigante che mette alla prova la nostra comprensione delle stelle che circondano il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, la Via Lattea. I ricercatori hanno trovato prove che suggeriscono che una di queste stelle, nota come “S0-6”, abbia avuto origine da una fonte extragalattica e sia in orbita attorno al buco nero da un tempo incredibilmente lungo.

Utilizzando il telescopio Subaru, il team ha osservato S0-6 per otto anni e ne ha analizzato la composizione chimica. Hanno scoperto che somigliava molto alle stelle trovate nelle piccole galassie satellite della Via Lattea, indicando che S0-6 potrebbe essere nata in una di queste galassie satellite. I ricercatori propongono che ad un certo punto negli ultimi 10 miliardi di anni, la nostra galassia abbia cannibalizzato questa galassia satellite, facendo sì che S0-6 viaggiasse per decine di migliaia di anni luce fino alla sua posizione attuale vicino al buco nero.

Se confermata, questa scoperta segnerebbe la prima identificazione di una stella extragalattica in prossimità di un buco nero supermassiccio. Tuttavia, molte domande rimangono senza risposta. I ricercatori stanno ora cercando di indagare se S0-6 abbia dei compagni e se abbia viaggiato da solo nel suo lungo viaggio.

I risultati di questo studio, pubblicati sulla rivista Proceedings of the Japan Academy, Series B, mettono in discussione la comprensione esistente della formazione stellare vicino ai buchi neri supermassicci. L’intensa gravità di questi buchi neri crea tipicamente un ambiente turbolento e ostile, rendendo difficile la formazione delle stelle. L'esistenza di stelle attorno a Sagittarius A*, il buco nero della nostra Via Lattea, ha a lungo sconcertato gli scienziati. Tuttavia, quest’ultima scoperta offre uno sguardo allettante sulle origini e sui viaggi intriganti di queste stelle enigmatiche.

Ulteriori ricerche e indagini sulle stelle vicine ai buchi neri supermassicci saranno cruciali per svelare i misteri di questi fenomeni cosmici. Comprendendo le complesse interazioni tra i buchi neri e le stelle circostanti, gli scienziati possono ottenere informazioni più approfondite sull’evoluzione e sulla dinamica delle galassie nel loro complesso.