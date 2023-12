Presenza diffusa di cromo tossico riscontrata nelle aree danneggiate dagli incendi della California settentrionale

By

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Stanford ha rivelato livelli allarmanti di cromo tossico nelle aree della California settentrionale gravemente bruciate dagli incendi. Il calore estremo generato da questi incendi ha causato la trasformazione del metallo presente nel suolo in un pericoloso agente cancerogeno presente nell’aria. Ciò rappresenta un rischio significativo per la salute dei vigili del fuoco e delle persone che vivono in aree sottovento agli incendi.

Il cromo è un metallo comunemente presente nel suolo, con una forma benigna nota come cromo 3 presente nel suolo derivata da rocce ricche di cromo trovate in tutto il mondo. Tuttavia, poiché le foreste e le terre selvagge diventano più soggette agli incendi a causa della siccità e delle ondate di caldo, il cromo 3 viene convertito nel cromo esavalente altamente tossico, noto anche come cromo 6.

Il cromo 6 è associato a vari gravi problemi di salute, tra cui irritazione della pelle e degli occhi, insufficienza renale ed epatica e cancro ai polmoni. Lo studio sottolinea l’urgente necessità di ulteriori ricerche non solo sul cromo ma anche sull’impatto degli incendi su altri metalli pesanti presenti nel suolo.

I ricercatori hanno raccolto campioni di terreno e cenere dai siti bruciati immediatamente dopo che gli incendi sono stati contenuti e hanno rivisitato i siti 11 mesi dopo per ulteriori campioni. L'analisi ha rivelato elevate concentrazioni di cromo 6 nelle particelle del suolo che potrebbero disperdersi nell'aria, indicandone la persistenza anche dopo che è trascorso un periodo di tempo significativo.

Sebbene lo studio non abbia analizzato la presenza di cromo 6 nell’aria, gli alti livelli riscontrati nel suolo superficiale suggeriscono una potenziale minaccia alla sicurezza delle comunità colpite dagli incendi. I vigili del fuoco e le persone che vivono sottovento rispetto agli incendi sono particolarmente a rischio. Inoltre, la presenza di cromo 6 nel terreno a seguito di un incendio costituisce un pericolo per i lavoratori coinvolti negli sforzi di riabilitazione del suolo e nelle attività ricreative nelle aree colpite.

Questa ricerca evidenzia l’importanza di affrontare il crescente problema del cromo tossico nelle regioni a rischio di incendio e richiede ulteriori indagini sul suo impatto sulla salute pubblica e sull’ambiente. Dovrebbero essere adottate misure per mitigare i rischi associati agli incendi e al rilascio di sostanze nocive come il cromo 6.