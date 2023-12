Gli incendi della California trasformano i metalli del suolo in agenti cancerogeni presenti nell'aria, secondo uno studio

Un recente studio condotto da scienziati della Stanford University ha rivelato che il calore estremo derivante dagli incendi provocati dal clima della California sta facendo sì che un metallo comunemente presente nel suolo diventi un agente cancerogeno nell’aria. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, evidenzia i livelli pericolosi di cromo tossico presenti nelle aree della California settentrionale che sono state gravemente bruciate dagli incendi nel 2019 e nel 2020.

Il cromo, in particolare la forma di cromo esavalente nota come cromo 6, è altamente tossico e associato a numerosi problemi di salute, incluso il cancro ai polmoni. Lo studio indica che con l’intensificarsi degli incendi a causa della prolungata siccità e delle ondate di caldo, la forma benigna di cromo nota come cromo 3 presente nel suolo si sta trasformando nel più dannoso cromo 6.

Gli scienziati hanno sottolineato che questa scoperta ha implicazioni oltre la California, poiché anche altre regioni ricche di metalli in tutto il mondo, tra cui Africa, Australia e Canada, sono a rischio. L'autrice principale dello studio, Alandra Marie Lopez, ha raccolto campioni di terreno e cenere dai siti di combustione immediatamente dopo gli incendi e ha trovato alte concentrazioni di cromo 6 nelle particelle sospese nell'aria, anche mesi dopo.

Anche se i ricercatori non hanno testato la presenza di cromo 6 nell’aria, i livelli trovati nel suolo superficiale suggeriscono che gli individui che vivono sottovento agli incendi, compresi i vigili del fuoco e le comunità vicine, potrebbero essere a rischio immediato se il metallo tossico si disperdesse nell’aria. Lo studio evidenzia inoltre la necessità di ulteriori ricerche sugli effetti degli incendi su altri metalli pesanti presenti nel suolo.

I ricercatori suggeriscono che gli incendi controllati per ridurre i carichi di carburante nelle foreste potrebbero aiutare a mitigare la gravità degli incendi e a ridurre il volume di cromo 6 nel suolo. Inoltre, raccomandano misure protettive come indossare maschere, rimanere in casa e installare purificatori d’aria durante gli incendi. Sono inoltre necessarie ulteriori indagini per comprendere la potenziale mobilitazione del cromo esavalente nelle acque superficiali nelle aree bruciate dopo le piogge.

Questi risultati sottolineano l’urgente necessità di una maggiore consapevolezza e di misure proattive per proteggere le comunità dai rischi posti dagli incendi e dalla trasformazione dei metalli del suolo in agenti cancerogeni.