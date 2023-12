Titolo: Esplorare modi alternativi per osservare l'aurora boreale

Riepilogo: Sebbene il Circolo Polare Artico rimanga una destinazione impegnativa per assistere all'affascinante aurora boreale, esistono metodi alternativi per sperimentare questo fenomeno naturale. Sebbene recenti avvistamenti siano avvenuti a latitudini più basse, la maggior parte erano deboli e visibili solo dalla telecamera. Per assistere davvero alle maestose tende verdi e rosse o all'affascinante corona aurorale, è necessario viaggiare verso nord. Attualmente, con il sole che si avvicina al culmine del suo ciclo solare di 11 anni, l’attività magnetica è elevata, rendendolo il momento ideale per inseguire l’aurora boreale. Tuttavia, anche le condizioni meteorologiche favorevoli sono cruciali per una visione chiara, che spesso richiede viaggi attraverso terreni remoti e ghiacciati. Essendo una soluzione conveniente e sempre più popolare, le crociere con l'aurora boreale offrono un'esperienza eccezionale. Queste crociere, che di solito vanno da fine agosto a fine aprile, offrono ai passeggeri l'opportunità di osservare l'aurora boreale dal ponte offrendo anche lezioni di fotografia, conferenze e altre attività astronomiche. Per coloro che cercano opzioni alternative, vale la pena prendere in considerazione tre crociere uniche per l'aurora boreale.

1. Spedizioni Hurtigruten: Astronomy Voyage - Questa crociera di 12 giorni parte da Bergen, in Norvegia e segue la pittoresca costa norvegese. Insieme a rinomati astronomi, tra cui l'esperto di aurora Tom Kerss, i passeggeri possono conoscere il cielo notturno artico, visitare il Planetario dell'aurora boreale a Tromsø e catturare la magica aurora boreale. Se le luci non si accendono, Hurtigruten offre una crociera gratuita di sei o sette giorni per la stagione successiva.

2. Aurora Expeditions: Northern Lights Explorer Voyage – Gli avventurieri possono imbarcarsi in questa crociera di 19 giorni da Kirkness, Norvegia a Reykjavík, Islanda. L'itinerario comprende soste in isole e villaggi remoti nel nord della Norvegia, Islanda e Groenlandia, offrendo ampie opportunità di assistere all'aurora boreale dal circolo polare artico. Destinazioni degne di nota includono l'isola di Jan Mayen, Scoresbysund in Groenlandia e i remoti fiordi occidentali dell'Islanda.

3. Elding: Crociera dell'aurora boreale a Reykjavík – Ideale per viaggiatori indipendenti o per chi cerca una crociera più breve, questa opzione parte dal Porto Vecchio nel centro di Reykjavík, in Islanda. Operativa la sera da settembre a marzo, la crociera offre una fuga dall'inquinamento luminoso per avere maggiori possibilità di vedere l'aurora boreale. Inoltre, è dotato di una piattaforma panoramica a 360° e fornisce un biglietto gratuito se il tempo è sfavorevole o l'aurora non appare, valido per due anni.

Esplorando queste opzioni alternative, i viaggiatori possono aumentare le loro possibilità di crogiolarsi nella bellezza eterea dell'aurora boreale, godendo al contempo dei servizi e delle conoscenze aggiuntivi offerti da guide esperte e operatori di crociere.