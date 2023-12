Supervulcani: cosa li rende super e perché il termine può essere fuorviante

Nel mondo dei vulcani, ce ne sono pochi che detengono il titolo di “supervulcano”. Ma cosa rende esattamente questi vulcani così straordinari? E l'etichetta è sempre accurata? La risposta dipende da chi chiedi.

Un supervulcano è definito come un vulcano che ha subito almeno una supereruzione, il che significa che ha espulso oltre 1,000 chilometri cubi di materiale vulcanico. Queste eruzioni, che si classificano a 8 nell'indice di esplosività del vulcano (VEI), sono oltre 1,000 volte più grandi dell'esplosione del 1980 del Monte St. Helens.

Le supereruzioni sono così massicce che la crosta terrestre sopra la camera magmatica collassa, creando una caldera. Il Parco Nazionale di Yellowstone ospita uno di questi supervulcani, con due supereruzioni avvenute milioni di anni fa. L'eruzione più grande, nota come eruzione del tufo di Huckleberry Ridge, ha rilasciato 2,450 chilometri cubi di detriti vulcanici.

Tuttavia, il termine “supervulcano” può essere fuorviante. Yellowstone, ad esempio, ha subito numerose eruzioni minori dopo le sue supereruzioni, il che ha portato a confusione sulla sua classificazione. In effetti, molti vulcani chiamati supervulcani non hanno mai prodotto una supereruzione.

Attualmente ci sono nove vulcani attivi in ​​tutto il mondo che soddisfano i criteri per un supervulcano. Oltre a Yellowstone, questi includono Long Valley in California, Valles nel Nuovo Messico, Toba in Indonesia, Taupō in Nuova Zelanda, Atitlán in Guatemala e Aira, Kikai e Aso in Giappone.

Alcuni scienziati preferiscono usare il termine “sistemi di caldera” per descrivere questi vulcani, sottolineando il collasso della superficie in camere magmatiche parzialmente svuotate. La distinzione tra i supervulcani e gli altri vulcani che formano caldere risiede nella loro capacità di espandere i propri serbatoi di magma piuttosto che eruttare frequentemente.

La ricerca suggerisce che le supereruzioni a Yellowstone hanno coinvolto molteplici eventi esplosivi, con eruzioni che si sono verificate a distanza di settimane o addirittura anni. La formazione di grandi camere magmatiche non è ancora del tutto compresa, ma una teoria propone che la miscela di diverse composizioni magmatiche porti alla formazione di questi complessi serbatoi.

Sebbene il termine “supervulcano” possa essere abusato o fuorviante, sembra essersi affermato nella cultura popolare. Piuttosto che ignorarlo del tutto, è fondamentale comprenderne l’utilizzo corretto e continuare a studiare queste straordinarie caratteristiche geologiche.