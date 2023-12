Diavoli della Tasmania: una soluzione singolare ai denti

Uno studio recente ha rivelato un’interessante eccezione alla regola secondo cui i mammiferi hanno due serie di denti. I diavoli della Tasmania, i più grandi marsupiali carnivori sopravvissuti, hanno solo una serie di denti per tutta la loro vita. Questa caratteristica unica è stata confermata da Menna Jones, un ecologo dei vertebrati dell'Università della Tasmania. I risultati, pubblicati sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, fanno luce su un diverso approccio evolutivo allo sviluppo dentale negli animali in crescita.

Tradizionalmente, i mammiferi, compreso l’uomo, hanno una serie di denti da latte per imparare a masticare, seguiti da denti adulti che li sostituiscono man mano che la mascella cresce. Tuttavia, i diavoli della Tasmania prendono una strada diversa. Man mano che questi marsupiali invecchiano, la loro unica serie di denti esce gradualmente dalle gengive, riempiendosi e adattandosi continuamente per adattarsi alla bocca adulta. Questa scoperta rivoluzionaria mette alla prova la nostra comprensione dell’evoluzione dei denti nei mammiferi.

L’approccio convenzionale di avere due serie di denti si è dimostrato vantaggioso per gli esseri umani. Permette un periodo di prova con i piccoli denti da latte che si adattano alle nostre mascelle infantili, lasciando spazio al set maturo che segue. Tuttavia, il processo di perdita e sostituzione dei denti può essere fastidioso. Immagina un mondo in cui gli adulti non dovranno mai affrontare il fastidio dei denti che si muovono legati alle maniglie delle porte o il sogno ansiogeno dei denti che cadono.

D'altra parte, anche l'approccio del diavolo della Tasmania con una dentatura singolare potrebbe offrire dei vantaggi. L'eruzione graduale dei denti garantisce che mantengano un aspetto normale anche quando emergono durante l'infanzia. A differenza dei denti umani rettangolari e simili a blocchi, i denti appuntiti del diavolo si prestano bene a questa strategia di crescita continua.

Anche se l’evoluzione dentale del diavolo della Tasmania può sembrare non convenzionale, solleva domande interessanti sulle soluzioni alternative presenti in natura e sfida i nostri preconcetti. Esplorare i diversi percorsi evolutivi intrapresi da specie diverse ci consente di acquisire una comprensione più profonda delle complessità della biologia e della notevole adattabilità della vita sulla Terra.