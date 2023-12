Uno studio mostra la capacità dei corvi di apprendere e utilizzare gli strumenti

Una nuova ricerca pubblicata su Nature Communications rivela approfondimenti sulle capacità cognitive dei corvi americani e sulla loro competenza nell'uso degli strumenti. Lo studio, condotto da una collaborazione di università di Washington, Florida e Utah, ha coinvolto l’osservazione del cervello dei corvi americani mentre usavano le pietre per ottenere cibo da un tubo pieno d’acqua.

I ricercatori hanno scoperto che i centri di apprendimento motorio e di controllo tattile nel cervello dei corvi più abili venivano attivati ​​durante l’uso degli strumenti. D’altra parte, il cervello dei corvi meno abili ha mostrato un’attivazione nei centri di elaborazione sensoriale e di ordine superiore. Ciò suggerisce che la competenza con gli strumenti è associata a memorie specifiche e al controllo muscolare.

È interessante notare che lo studio ha anche scoperto che le corvi femmine erano particolarmente abili nell’uso degli strumenti, mostrando un livello di competenza più elevato rispetto alle loro controparti maschili. I ricercatori ipotizzano che ciò potrebbe essere correlato al ruolo di accudimento e meno dominante delle femmine di corvo, che potrebbe aver aumentato la loro capacità di utilizzare strumenti.

Sebbene solo alcune specie di corvo siano note per l’uso innato di strumenti, come il corvo della Nuova Caledonia e il corvo hawaiano, questo studio suggerisce che altre specie di corvo, incluso il corvo americano, hanno la flessibilità neurale necessaria per apprendere e utilizzare gli strumenti.

Per studiare l'attività cerebrale dei corvi, i ricercatori hanno utilizzato un metodo non invasivo chiamato tomografia a emissione di positroni con 18F-fluorodeossiglucosio (FDG-PET). Questa tecnica ha permesso loro di esaminare l'attività cerebrale senza la necessità di interventi chirurgici o impianti, riducendo al minimo lo stress per i corvi. L'FDG-PET è anche comunemente usato nell'imaging medico, come per la diagnosi del morbo di Alzheimer.

Negli esperimenti, i ricercatori hanno addestrato i corvi a utilizzare le pietre per risolvere una versione modificata della sfida della favola di Esopo. Invece di una brocca piena d'acqua, veniva usato un tubo trasparente, con pietre appese all'esterno del tubo per rendere conveniente per i corvi aumentare il livello dell'acqua. Un bignè al formaggio serviva come ricompensa sul fondo del tubo.

I ricercatori hanno scoperto che addestrare i corvi a usare le pietre era relativamente semplice e gli uccelli imparavano rapidamente i passaggi necessari per ottenere la ricompensa.

Questo studio contribuisce alla nostra comprensione della cognizione dei corvidi e fornisce ulteriori prove dell’intelligenza e delle capacità di risoluzione dei problemi dei corvi. Grazie al loro straordinario utilizzo degli strumenti e alle reti neurali adattabili, i corvi continuano ad affascinare i ricercatori e ad offrire approfondimenti sulla complessità del comportamento animale.