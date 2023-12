Svelare il passato preistorico: tracciare la connessione con i dinosauri di Burlington

By

Menti curiose si interrogano da tempo sull'esistenza dei dinosauri nell'antico paesaggio di Burlington. Desiderosi di far luce su questo mistero paleontologico, gli esperti del Royal BC Museum e del Royal Botanical Gardens (RBG) hanno unito le forze per fornire risposte.

Il 5 dicembre, queste stimate autorità collaboreranno in un'accattivante presentazione in live streaming. Mentre salutano Sue il T-Rex, l'attuale star del museo, si addentrano nell'affascinante mondo dei dinosauri.

Sue, un maestoso Tyrannosaurus rex, ha stupito i visitatori da giugno con le sue dimensioni e la sua impeccabile conservazione. Rinvenuto in un sito di scavo del South Dakota nel 1990, questo straordinario esemplare divenne il fulcro di una battaglia legale molto pubblicizzata sulla proprietà. Alla fine, Sue fu messa all'asta per la sorprendente cifra di 8.3 milioni di dollari, trovando il suo habitat permanente al Field Museum of Natural History di Chicago.

I nostri esperti, esperti nella ricerca paleontologica, mirano ad affrontare le domande scottanti che circondano il legame con i dinosauri di Burlington. Questi giganti preistorici un tempo dominavano il territorio locale? E se sì, qual era esattamente la loro scelta preferita di sostentamento?

FAQ:

D: I dinosauri erano presenti a Burlington?

R: L'esistenza dei dinosauri a Burlington ha stuzzicato la curiosità di molti. Gli esperti faranno luce su questo argomento durante una presentazione in live streaming.

D: Chi è Sue il T-Rex?

R: Sue è uno dei fossili di Tyrannosaurus rex più grandi e meglio conservati mai scoperti. Prende il nome dall'esploratrice Sue Hendrickson, questo magnifico dinosauro ora risiede al Field Museum of Natural History di Chicago.

D: A quanto è stato venduto Sue il T-Rex?

R: Sue è stata venduta all'asta per la sorprendente cifra di 8.3 milioni di dollari dopo una disputa legale sulla proprietà.

Cogli l'opportunità di svelare i segreti del passato preistorico di Burlington mentre questi ricercatori esperti ci guidano attraverso uno straordinario viaggio nel mondo antico. Partecipa a questa straordinaria esperienza e lascia che le meraviglie della paleontologia accendano la tua immaginazione.