Cambiamenti climatici dovuti alle eruzioni vulcaniche: un fattore chiave nell'estinzione dei dinosauri

Contrariamente alla credenza tradizionale secondo cui un meteorite fu l’unico responsabile dell’estinzione dei dinosauri, un nuovo studio suggerisce che il cambiamento climatico innescato da massicce eruzioni vulcaniche potrebbe aver avuto un ruolo significativo. La scoperta di un cratere da impatto di 65 milioni di anni sotto il Golfo del Messico aveva acceso un dibattito tra i ricercatori riguardo alla causa principale della scomparsa degli antichi giganti.

La ricerca si è concentrata sui Trappi del Deccan, un vasto altopiano nell’India occidentale formato da un’estesa attività vulcanica durata oltre un milione di anni. L'eruzione, considerata la seconda più grande nella storia della Terra, ha prodotto strati vulcanici spessi oltre due chilometri in alcune regioni dei Trappi del Deccan.

Per studiare l’impatto del vulcanismo sull’estinzione dei dinosauri, un team internazionale di scienziati ha analizzato le conseguenze ambientali delle eruzioni dei Trappi del Deccan durante i 200,000 anni precedenti la fine del periodo Cretaceo. Esaminando le tracce degli elementi e la loro presenza nel raffreddamento dei minerali della lava, i ricercatori hanno stimato le quantità di zolfo e fluoro vulcanici rilasciati nell'atmosfera.

Sorprendentemente, i loro risultati hanno indicato che il rilascio di zolfo potrebbe aver innescato un calo globale della temperatura in tutto il mondo, portando a un fenomeno noto come inverno vulcanico. Sorprendentemente, questa instabilità climatica avrebbe potuto durare decenni prima che l’asteroide colpisse la Terra.

Il coautore dello studio, il Prof. Don Baker, ha sottolineato che molteplici inverni vulcanici causati dalle eruzioni dei Trappi del Deccan potrebbero aver creato condizioni altamente difficili per tutti gli organismi viventi, ponendo le basi per l’eventuale estinzione dei dinosauri e la successiva ascesa dei mammiferi. I risultati dello studio fanno luce su un evento di estinzione che ha avuto implicazioni significative per l'evoluzione della nostra specie.

Oltre all'effetto di raffreddamento, uno studio pubblicato nel 2021 ha proposto che le eruzioni dei Deccan Traps abbiano rilasciato una quantità di anidride carbonica sufficiente a innescare potenzialmente un effetto serra fuori controllo. Questo evento avrebbe causato il passaggio dall’inverno vulcanico al riscaldamento globale, esacerbando ulteriormente lo stress ambientale sulle forme di vita.

Lo studio, intitolato “Ricorrenti inverni vulcanici durante l’ultimo Cretaceo: bilanci di zolfo e fluoro delle lave di Deccan Traps”, è stato pubblicato sulla rivista Science Advances (2023). Keila DePape della McGill University ha fornito materiale aggiuntivo e interviste per questo sforzo di ricerca.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa ha causato l’estinzione dei dinosauri?

R: Mentre la narrativa tradizionale attribuiva la colpa all’impatto di un meteorite, ricerche recenti suggeriscono che anche le massicce eruzioni vulcaniche e il conseguente cambiamento climatico hanno avuto un ruolo significativo.

D: Cosa sono le trappole del Deccan?

R: I Trappi del Deccan sono un massiccio altopiano nell'India occidentale formato da un'estesa attività vulcanica oltre un milione di anni fa.

D: Cos'è un inverno vulcanico?

R: Un inverno vulcanico è un fenomeno in cui le eruzioni vulcaniche rilasciano quantità significative di aerosol e gas nell'atmosfera, portando ad un calo globale della temperatura e ad alterazioni delle condizioni climatiche.

D: Che impatto hanno avuto le eruzioni dei Trappi del Deccan sull'ambiente?

R: Le eruzioni dei Trappi del Deccan hanno rilasciato grandi quantità di zolfo e fluoro, innescando inverni vulcanici che avrebbero potuto durare decenni. Questa instabilità climatica ha posto sfide immense a tutti gli organismi viventi, contribuendo alla futura estinzione dei dinosauri.

D: Qual è il significato di questa ricerca?

R: Lo studio evidenzia l’importante ruolo delle eruzioni vulcaniche e del cambiamento climatico come fattori che contribuiscono all’evento di estinzione che ha portato alla nascita dei mammiferi e all’evoluzione della nostra specie.