Nuove intuizioni sull'aroma della birra: ipotesi stimolanti sul linalolo

Un recente studio condotto dall'Istituto Leibniz per la biologia dei sistemi alimentari dell'Università tecnica di Monaco ha gettato nuova luce sul ruolo del linalolo nell'aroma della birra. Da tempo si ritiene che il linalolo, un importante odorante del luppolo noto per la sua fragranza floreale e agrumata, abbia un impatto significativo sull'aroma della birra. Tuttavia, lo studio mette in discussione questa ipotesi, rivelando che la differenza nella soglia dell’odore tra gli enantiomeri del linalolo non è così estrema come si credeva in precedenza.

Gli enantiomeri sono varianti molecolari che hanno lo stesso numero e tipo di atomi ma differiscono nella loro struttura spaziale. Nel caso del linalolo, i due enantiomeri, (R)-linaloolo e (S)-linaloolo, hanno intensità di odore diverse. Precedenti ricerche suggerivano che (R)-linalolo avesse un'influenza molto più forte sull'aroma della birra rispetto alla sua controparte speculare, (S)-linaloolo. Tuttavia, mancavano dati affidabili sulle soglie di odore di entrambi gli enantiomeri.

Per colmare questa lacuna nella conoscenza, il gruppo di ricerca ha ottimizzato un metodo preparativo per isolare il (S)-linaloolo enantiomericamente puro. Ciò ha permesso loro di determinare le concentrazioni soglia di odore specifiche di entrambi gli enantiomeri nell'acqua e nella birra non luppolata utilizzando un pannello sensoriale addestrato. I risultati hanno mostrato che (R)-linaloolo aveva una concentrazione soglia di odore di 0.82 microgrammi per chilogrammo in acqua, mentre (S)-linaloolo aveva una concentrazione di 8.3 microgrammi per chilogrammo. Nella birra non luppolata, le soglie erano di 6.5 microgrammi per chilogrammo per (R)-linalolo e 53 microgrammi per chilogrammo per (S)-linaloolo.

I risultati confermano che (R)-linalolo ha una maggiore potenza olfattiva. Tuttavia, mettono in discussione anche il presupposto precedente secondo cui la differenza nelle concentrazioni soglia di odore tra gli enantiomeri è significativa. Lo studio mostra che la differenza è solo da otto a dieci volte circa, suggerendo che la conversione dell'(R)-linaloolo in (S)-linaloolo durante il processo di produzione della birra e lo stoccaggio non ha un'influenza così grande sull'aroma della birra come si credeva in precedenza.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sullo sviluppo e sui cambiamenti dell'aroma della birra, contribuendo a una migliore comprensione del processo di produzione della birra e dell'invecchiamento della birra. Sfatando le ipotesi di lunga data sul linalolo, i birrai possono ora fare previsioni più precise sulle caratteristiche aromatiche delle loro birre.

Riferimento: “Determinazione enantiospecifica delle concentrazioni soglia di odore di (R)- e (S)-linaloolo in acqua e birra” di K. Reglitz, J. Stein, J. Ackermann, V. Heigl, L. Brass, F. Ampenberger , M. Zarnkow e M. Steinhaus, luglio 2023, Brewing Science.