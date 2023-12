Nuove scoperte nel trattamento del cancro al polmone potrebbero rivoluzionare le cure personalizzate

Uno studio innovativo condotto dalla Tulane University ha rivelato un percorso molecolare precedentemente sconosciuto che potrebbe essere la chiave per arrestare la progressione del cancro ai polmoni. Questa ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha il potenziale per rivoluzionare il trattamento del cancro al polmone consentendo lo sviluppo di un nuovo farmaco antitumorale e terapie più personalizzate.

Il cancro al polmone è una malattia diffusa e mortale, responsabile della maggior parte dei decessi correlati al cancro a livello globale. Il dottor Hua Lu, presidente della Reynolds and Ryan Families Chair in Translational Cancer presso la Tulane University School of Medicine e autore senior dello studio, spiega che questo studio pionieristico si concentra sull'RBM10, una proteina soppressore del tumore che svolge un ruolo cruciale nell'inibire la crescita del cancro ai polmoni.

Attraverso la loro indagine, i ricercatori hanno scoperto che RBM10 funziona in combinazione con due proteine ​​ribosomiali, RPL5 e RPL11, per sopprimere la funzione di c-Myc, una proteina che guida la crescita e la proliferazione delle cellule tumorali. Destabilizzando c-Myc, RBM10 inibisce efficacemente la diffusione del cancro ai polmoni.

Questi risultati sono rivoluzionari perché rappresentano la prima prova documentata di una relazione di inibizione del cancro tra queste proteine. Il dottor Lu spiega che RBM10 prende di mira direttamente c-Myc per la degradazione e riduce i suoi effetti cancerogeni attraverso la sua associazione con RPL5 e RPL11.

È importante sottolineare che lo studio ha anche fatto luce su una forma mutante di RBM10 che si trova comunemente nelle cellule del cancro del polmone. Questa forma mutante perde la capacità di sopprimere c-Myc e non riesce a legarsi con RPL5 e RPL11, promuovendo infine la crescita del tumore invece di inibirla.

Il dottor Lu ha espresso la speranza che ulteriori ricerche sul mutante RBM10 portino alla creazione di un farmaco antitumorale specificamente progettato per colpire questa forma. Sfruttando la nostra comprensione di questa struttura unica, gli scienziati potrebbero essere in grado di sviluppare una molecola in grado di convertire la forma mutante di RBM10, sopprimendo efficacemente l'attività cancerogena di c-Myc.

Questa ricerca apre nuove strade per il trattamento personalizzato del cancro del polmone e promette risultati migliori per i pazienti in futuro. Svelando i segreti molecolari della crescita del cancro ai polmoni, gli scienziati stanno facendo un passo avanti verso lo sviluppo di terapie mirate che potrebbero avere un impatto significativo sulla vita di milioni di persone colpite da questa malattia devastante.

Riferimento: "La proteina 10 del motivo legante l'RNA inattiva c-Myc collaborando con le proteine ​​ribosomiali uL18 e uL5" di Hyemin Lee, Ji Hoon Jung, Hyun Min Ko, Heewon Park, Allyson M. Segall, Roger L. Sheffmaker, Jieqiong Wang, Wesley D. Frey, Nathan Pham, Yongbo Wang, Yiwei Zhang, James G. Jackson, Shelya X. Zeng e Hua Lu, Atti dell'Accademia nazionale delle scienze, 30 novembre 2023, DOI: 10.1073/pnas.2308292120.