Antico vulcano sottomarino al largo della costa del Giappone collegato a grandi terremoti

Un nuovo studio suggerisce che un vulcano sottomarino spento al largo delle coste del Giappone potrebbe essere responsabile di numerosi importanti terremoti inspiegabili nella regione. Il vulcano, noto come montagna sottomarina Daiichi-Kashima, si trova sulla placca tettonica del Pacifico, a circa 25 miglia al largo della costa orientale del Giappone. Questa montagna sottomarina si trova su una sezione della placca che iniziò a scendere nel mantello terrestre migliaia di anni fa.

L'autore principale Sungho Lee, ricercatore post-dottorato presso l'Università di Memphis, spiega che mentre la maggior parte dell'attività sismica intorno alla montagna sottomarina è costituita da piccoli tremori, ci sono stati diversi terremoti più grandi tra magnitudo 7 e 7.8 che sono rimasti inspiegabili fino ad ora. Studi precedenti suggerivano che l’attrito tra la montagna sottomarina e la placca sovrastante fosse troppo debole per innescare terremoti, ma nuovi dati indicano il contrario.

Le informazioni sismiche raccolte sul fondo dell’oceano in Giappone rivelano che le montagne sottomarine incontrano una resistenza significativa mentre viaggiano su una placca in subduzione e talvolta rimangono bloccate. Questo attrito può causare l'accumulo di stress sul bordo della montagna sottomarina, provocandone il bloccaggio e l'arresto, mentre il resto della placca in subduzione continua a scendere.

Alla fine, lo stress viene rilasciato quando la montagna sottomarina si libera improvvisamente dalla placca sovrastante e si sposta in avanti, innescando quello che i ricercatori chiamano un terremoto “hang-up”. Questo tipo di terremoto potrebbe potenzialmente portare a tsunami, come evidenziato dai depositi di sedimenti lungo la costa orientale del Giappone.

I risultati dello studio suggeriscono che Daiichi-Kashima è un notevole esempio di montagna sottomarina in subduzione che causa un attrito significativo. Anche se non è chiaro se il vulcano possa innescare presto un altro terremoto, i ricercatori ritengono che le loro scoperte potrebbero applicarsi anche ad altre regioni del mondo. Tuttavia, secondo lo studio, è improbabile che altre montagne sottomarine al largo della costa orientale del Giappone raggiungano la zona di subduzione e provochino terremoti per almeno un milione di anni.

Comprendere i meccanismi alla base di tali terremoti è fondamentale per migliorare la valutazione dei rischi e la preparazione nelle regioni soggette ad attività sismica.