Il calo delle donazioni di embrioni IVF ostacola la ricerca scientifica nel Regno Unito

Un recente rapporto rivela un calo significativo nella donazione di embrioni IVF alla ricerca scientifica nel Regno Unito negli ultimi 15 anni. I numeri sono diminuiti drasticamente da 17,925 embrioni donati nel 2004 a soli 675 nel 2019. Le ragioni di questo calo sono molteplici e includono fattori come la commercializzazione della fecondazione in vitro, le cliniche del servizio sanitario nazionale sovraffollate e pratiche burocratiche ingombranti.

L’impatto di questo declino è di vasta portata, con programmi di ricerca sofferenti e pazienti che subiscono traumi emotivi. Molti pazienti hanno dovuto affrontare lunghi ritardi e costi di conservazione aggiuntivi a causa del complicato processo di donazione. La scienziata di cellule staminali Kathy Niakan dell'Università di Cambridge ha espresso la sua preoccupazione per il potenziale sprecato di questi embrioni di alta qualità, affermando che potrebbero essere preziosi per scopi di ricerca.

L'Autorità per la Fertilizzazione e l'Embriologia Umana (HFEA), l'organismo di vigilanza sulla fertilità del Regno Unito, mira a semplificare il processo di consenso per i potenziali donatori. Attualmente i donatori devono acconsentire a specifici progetti di ricerca, ma l’HFEA propone la creazione di una banca di embrioni dove le donazioni possano essere assegnate secondo necessità. Mentre dalla consultazione condotta dall’HFEA è emerso che la metà degli intervistati era favorevole all’idea di una banca di embrioni, ben l’86% dei cittadini si è opposto.

È interessante notare che l’HFEA ha riconosciuto le sfide poste dall’attuale processo di consenso, ma ha comunque concluso che esisteva un certo sostegno al consenso generico per la ricerca sulla conservazione degli embrioni. Questa conclusione sembra essere in contrasto con l’opinione pubblica maggioritaria espressa nella consultazione.

È necessario compiere sforzi per affrontare il calo delle donazioni di embrioni IVF e garantire un processo più agevole per i potenziali donatori. Razionalizzare il processo di consenso e rispondere alle preoccupazioni dei pazienti e del pubblico sono fondamentali per superare queste sfide. In questo modo, il Regno Unito può massimizzare il potenziale di questi embrioni soprannumerari e promuovere continue scoperte scientifiche.