Una crescente ondata di effrazioni colpisce i ristoranti del South End

La recente ondata di effrazioni in due famosi ristoranti del sud ha lasciato perplesse le autorità locali. La polizia guelfa sta attualmente indagando su questi incidenti, ma non è chiaro se siano collegati. Gli incidenti sono avvenuti nelle immediate vicinanze, suscitando preoccupazione tra gli imprenditori e i residenti della zona.

Nel primo incidente, un passante vigile ha scoperto una porta di vetro in frantumi in un'attività commerciale situata in Gordon Street vicino a Edinburgh Road South. È stato denunciato il furto di contanti e di un lettore di carte da un registratore di cassa. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino, attirando l'attenzione dei residenti locali che si recavano al lavoro nelle prime ore del mattino.

Circa due ore dopo, il proprietario di uno stabilimento vicino tra Gordon Street e Lowes Road ha segnalato un'irruzione simile. Una volta arrivata al lavoro, ha trovato la porta di vetro rotta e mancava una cassetta dei contanti. Dalle prime indagini risulta che in entrambi i delitti sarebbero coinvolte tre persone. I testimoni ricordano di aver visto i sospettati lasciare la scena in quello che sembrava essere un veicolo bianco, potenzialmente una Mustang.

Poiché questi incidenti si sono verificati in un breve lasso di tempo e nelle immediate vicinanze, le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per indagare sull’ondata di effrazioni. La polizia di Guelph sta cercando attivamente qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare i sospettati o il loro veicolo per la fuga. I residenti e le imprese della zona sono invitati a rimanere vigili e a segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi attività sospetta.

FAQ

D: Le due effrazioni sono collegate?

Non è chiaro se le due effrazioni siano collegate. La polizia di Guelph sta attualmente indagando sugli incidenti per determinare eventuali collegamenti tra loro.

D: Cosa è stato rubato?

Nella prima effrazione è stato denunciato il furto di un registratore di cassa contenente contanti e di un lettore di carte. Nel secondo incidente mancava una cassa.

D: Ci sono indizi sui sospettati?

Le indagini preliminari indicano il coinvolgimento di tre indagati. Testimoni li hanno visti lasciare le scene a bordo di un possibile veicolo bianco, forse una Mustang. La polizia di Guelph sta cercando attivamente qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare i sospettati o il loro veicolo per la fuga.

D: Cosa dovrebbero fare i residenti e le imprese della zona?

I residenti e le imprese della zona sono incoraggiati a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta o informazione rilevante alla polizia di Guelph. La cooperazione e la segnalazione tempestiva possono aiutare notevolmente le forze dell’ordine nei loro sforzi per arrestare i responsabili di queste irruzioni.