Di fronte alla catastrofe: l'imprevedibile ritiro del ghiacciaio Cadman

Nel mezzo dell’allarmante tendenza al ritiro dei ghiacciai in tutto il mondo, il ghiacciaio Cadman in Antartide è diventato l’ultima vittima. Situata sulla costa occidentale della Penisola Antartica, questa massiccia formazione di ghiaccio ha subito un'incredibile ritirata di 5 miglia (8 chilometri) in soli 2.5 anni tra novembre 2018 e maggio 2021. Sorprendentemente, il crollo della piattaforma di ghiaccio del ghiacciaio Cadman, la parte galleggiante ancorato a terra, seguì questa rapida ritirata. Tali eventi senza precedenti lasciano gli scienziati sbalorditi e preoccupati per il futuro.

Benjamin Wallis, glaciologo dell'Università di Leeds, ha espresso la sua sorpresa per la rapidità del deterioramento di Cadman e per la sostanziale perdita di ghiaccio. Il ghiacciaio si è gradualmente assottigliato dall’inizio degli anni 2000, anche se le recenti temperature oceaniche più calde del normale nel 2018 e nel 2019 probabilmente hanno accelerato il processo. Il riscaldamento globale provocato dall’uomo ha esacerbato questo scenario, indebolendo la piattaforma di ghiaccio fino a farla cedere. Con la perdita di questo cuscinetto vitale, si prevede che il ghiacciaio Cadman scaricherà acqua nell’oceano a un ritmo ancora più rapido rispetto al suo attuale flusso annuale di 2.38 miliardi di tonnellate (2.16 miliardi di tonnellate). Questo maggiore drenaggio glaciale contribuisce direttamente all’innalzamento del livello del mare, ponendo una minaccia significativa per le regioni costiere di tutto il mondo.

Al di là delle implicazioni immediate della difficile situazione del ghiacciaio Cadman c'è una storia che fa luce sulla complessità del cambiamento climatico nelle regioni polari. I ghiacciai vicini della Penisola Antartica occidentale non hanno reagito allo stesso modo, suggerendo la presenza di creste sottomarine che agiscono come barriere protettive contro il riscaldamento dei mari. Tuttavia, poiché la temperatura dell’oceano continua ad aumentare, è probabile che lo scudo fornito dalla geologia sottomarina si indebolisca, mettendo a rischio questi ghiacciai. Pertanto, il ghiacciaio Cadman funge da punto di svolta glaciologico che offre preziose informazioni sul potenziale destino delle sue controparti vicine.

Il professor Michael Meredith del British Antarctic Survey sottolinea l'importanza di questa ricerca, evidenziando l'improvvisa instabilità e il rapido ritiro di ghiacciai apparentemente stabili. Lo studio sottolinea la necessità fondamentale di una rete completa di osservazione dell’oceano che comprenda l’Antartide, soprattutto nelle regioni vicine alle impegnative formazioni di ghiacciai. Aumentando la nostra capacità di effettuare misurazioni accurate, gli scienziati possono affinare la loro comprensione degli impatti dei cambiamenti climatici e aiutare a sviluppare strategie di mitigazione efficaci.

FAQ

Perché il ghiacciaio Cadman ha subito un ritiro così drastico?

Il ritiro del ghiacciaio Cadman è stato accelerato dalle temperature oceaniche più calde del normale nel 2018 e nel 2019, forse intensificate dal riscaldamento globale provocato dall’uomo. Questi fattori hanno indebolito la piattaforma di ghiaccio del ghiacciaio, portandolo al collasso.

In che modo il ritiro del ghiacciaio Cadman influisce sul livello del mare?

L’aumento dello scarico di acqua dal ghiacciaio Cadman nell’oceano contribuisce direttamente all’innalzamento del livello del mare, rappresentando una minaccia per le regioni costiere di tutto il mondo.

Quali lezioni si possono imparare dai ghiacciai vicini?

I ghiacciai vicini della penisola antartica occidentale non hanno reagito allo stesso modo del ghiacciaio Cadman. Ciò indica che le creste sottomarine potrebbero proteggerli temporaneamente dal riscaldamento dei mari. Tuttavia, poiché la temperatura dell’oceano continua ad aumentare, queste difese potrebbero diventare insufficienti.

Quali misure sono necessarie per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici in Antartide?

Per comprendere meglio e mitigare gli effetti del cambiamento climatico in Antartide, è fondamentale una rete completa di osservazione degli oceani. Questa rete consentirebbe agli scienziati di raccogliere dati essenziali, in particolare nelle regioni in cui prevalgono formazioni di ghiacciai impegnativi.