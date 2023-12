Un nuovo studio rivela la prevalenza di nuclei stellari spogliati

By

Un recente studio pubblicato sulla rivista Science ha fornito nuove informazioni sulla prevalenza dei nuclei stellari spogliati nell’universo. La ricerca, guidata dall’astrofisica Maria Drout e dal suo team dell’Università di Toronto, si è concentrata sulle Grandi e Piccole Nubi di Magellano, due galassie nane che orbitano attorno alla Via Lattea.

Mentre le teorie suggerivano che i nuclei stellari spogliati dovrebbero essere comuni, gli astronomi hanno faticato a trovare esempi concreti. Tuttavia, Drout e i suoi colleghi hanno identificato 16 stelle con le “interiora” esposte nella loro indagine su milioni di stelle nelle Nubi di Magellano. Questi nuclei esposti sono composti da elementi forgiati in profondità nel nucleo della stella, che normalmente sono nascosti sotto strati di idrogeno.

Lo studio ha rivelato che questi nuclei stellari spogliati si trovano tipicamente nei sistemi binari, dove un partner strappa via più della metà della massa dell’altro, lasciando il suo nucleo esposto. Questo processo può richiedere decine o centinaia di migliaia di anni per verificarsi. I nuclei esposti emettono una brillante luce ultravioletta, rendendoli più facili da identificare.

La scoperta di questi nuclei stellari spogliati ha importanti implicazioni per la comprensione di vari fenomeni cosmologici, comprese le onde gravitazionali e alcuni tipi di supernovae. Inoltre, l’identificazione di questi nuclei spogliati è cruciale per prevedere il numero di fusioni di stelle di neutroni che i rilevatori di onde gravitazionali come LIGO possono rilevare.

Drout e il suo team credono anche che potrebbero esserci molte più stelle spogliate e cannibalizzate che rimangono nascoste alla vista. Si stima che due stelle su tre possano essere più piccole delle stelle compagne e siano effettivamente nascoste dalla loro luce più brillante.

Nel complesso, questo studio getta nuova luce sulla prevalenza dei nuclei stellari spogliati nell’universo e sul loro ruolo nei processi cosmici fondamentali. Con ulteriori progressi nei telescopi e la continua ricerca, gli astronomi sperano di scoprire più di queste vittime cosmiche in futuro.