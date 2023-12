Un nuovo studio suggerisce una potenziale revisione delle dimensioni del Sole

Secondo uno studio innovativo condotto da astronomi dell'Università di Tokyo e dell'Istituto di Astronomia di Cambridge, potrebbe essere necessario rivedere leggermente le dimensioni del nostro Sole, una stella studiata approfonditamente per secoli. Lo studio, intitolato “The Acoustic Size of the Sun”, ha utilizzato un metodo pionieristico noto come eliosismologia per analizzare i dati raccolti dall’imager Michelson Doppler Imager (MDI) del Solar Heliospheric Observatory (SOHO).

L'eliosismologia prevede lo studio delle oscillazioni o onde che si verificano sulla superficie del Sole. Queste onde, scoperte dagli astronomi nel 1962, assomigliano ai movimenti dell'acqua che bolle su un fornello. Esaminando queste onde, gli astronomi possono ottenere informazioni sull'interno del Sole e persino prevedere la presenza di macchie solari prima che diventino visibili.

Studi precedenti si basavano su onde superficiali meno precise, note come onde in modalità f, per determinare il raggio solare. Tuttavia, questo nuovo studio si è concentrato sulle onde in modalità p, che sono più lunghe e attraversano l’interno del sole. Di conseguenza, i ricercatori hanno scoperto che il raggio solare, attualmente accettato pari a 695,780 chilometri, potrebbe essere leggermente più piccolo di qualche centesimo di punto percentuale, ovvero circa 100-200 chilometri.

Il raggio solare gioca un ruolo cruciale in astronomia ed eliofisica, poiché è un parametro essenziale per vari calcoli astronomici. Il Sole, essendo una sfera di plasma di idrogeno ed elio senza un confine superficiale distinto, emette energia e influenza la vita sulla Terra attraverso la sua fotosfera, lo strato visibile del Sole che percepiamo come la sua superficie.

Sebbene questa revisione delle dimensioni del Sole possa sembrare insignificante, apre nuove possibilità per comprendere la nostra stella ospite. La ritrovata capacità di sondare l’interno del Sole attraverso l’eliosismologia offre agli astronomi una strada affascinante per svelare la natura enigmatica di questo corpo celeste.

