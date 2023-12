I cambiamenti nell'orbita della Terra svelano i segreti dell'antico Sahara africano

By

Il deserto del Sahara, noto per il suo paesaggio brullo e arido, un tempo era una lussureggiante savana verde brulicante di vita. Gli scienziati hanno scoperto che la trasformazione del Sahara in deserto non è uno stato permanente, ma piuttosto un evento ciclico che avviene circa ogni 21,000 anni. Questa intrigante rivelazione fa luce sulla sensibilità del Sahara ai cambiamenti climatici e offre informazioni sulle implicazioni dei cambiamenti climatici attuali.

Attraverso ricerche approfondite e modellizzazione, un team di modellisti climatici e antropologi ha identificato la causa dietro l’inverdimento del Sahara. I cambiamenti nella precessione orbitale della Terra, la leggera oscillazione del pianeta mentre ruota, hanno giocato un ruolo significativo in questa trasformazione. L'oscillazione dell'asse terrestre ha portato l'emisfero settentrionale ad avvicinarsi al sole durante i mesi estivi, provocando temperature più calde e una maggiore ritenzione di umidità nell'aria. Ciò ha portato al rafforzamento del sistema monsonico dell’Africa occidentale e allo spostamento verso nord della cintura pluviale africana. Il Sahara ha sperimentato un aumento delle precipitazioni, che ha facilitato la diffusione della vegetazione e la creazione di savana e praterie boscose in tutto il deserto.

È interessante notare che questi periodi ciclici umidi nel Nord Africa coincidono con le variazioni nell’orbita terrestre note come cicli di Milankovitch. Questi cicli includono eccentricità, obliquità e precessione, ciascuno dei quali influenza la quantità di energia che la Terra riceve dal sole. Il ciclo di precessione, che si verifica ogni 21,000 anni, sembra essere il motore principale dell’inverdimento del Sahara. Durante le estati più calde dell’emisfero settentrionale, l’aumento delle precipitazioni ha avviato la fase umida, consentendo l’espansione della vegetazione in tutta la regione.

Tuttavia, lo studio rivela che i periodi umidi non si sono verificati durante le ere glaciali, quando le regioni polari erano coperte da grandi calotte glaciali. L’effetto di raffreddamento di queste calotte glaciali ha contrastato l’influenza della precessione e ha soppresso l’espansione del sistema monsonico africano. Questa correlazione tra la presenza di calotte glaciali e l'assenza di periodi umidi evidenzia una connessione significativa tra le alte latitudini e le regioni tropicali.

Comprendere i cambiamenti climatici storici nel Sahara è fondamentale per comprendere le attuali implicazioni dei cambiamenti climatici guidati dalle attività umane. Poiché le temperature continuano a salire, esiste la possibilità di aumentare la forza del sistema monsonico, che avrebbe un impatto sia sugli ecosistemi locali che su quelli globali. Inoltre, la sensibilità del Sahara e il suo ruolo come porta per la dispersione delle specie tra l’Africa settentrionale e quella sub-sahariana sottolinea l’influenza dell’orbita terrestre sui modelli di biodiversità. Questa ricerca offre una prospettiva preziosa sulla natura dinamica del Sahara e sul suo significato ecologico nel corso della storia.