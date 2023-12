Gli osservatori delle stelle attendono uno spettacolare sciame meteorico in mezzo a diversi livelli di inquinamento luminoso

Gli osservatori delle stelle di tutto il mondo attendono con impazienza uno degli spettacoli più sorprendenti di stelle cadenti questa settimana, mentre lo sciame meteorico annuale delle Geminidi raggiunge il suo apice. L'acquazzone di quest'anno, conosciuto come “Le luci natalizie della natura”, promette di essere particolarmente notevole, con oltre 100 meteore all'ora che illuminano il cielo notturno.

Tuttavia, la capacità di godere di questo spettacolo celeste dipende molto dalla loro ubicazione e dal livello di inquinamento luminoso della loro zona. Il Regno Unito, ad esempio, presenta variazioni significative nei livelli di inquinamento luminoso nelle sue città. Un recente sondaggio rivela che 12 città del paese sono classificate come quelle con il peggiore inquinamento luminoso, tra cui Londra, Manchester e Birmingham. Al contrario, ci sono 20 città con livelli di inquinamento luminoso significativamente più bassi, come Lancaster, Chippenham, Folkestone, Truro e Winchester, dove la Via Lattea può essere osservata più chiaramente.

Lo sciame meteorico delle Geminidi è causato dai detriti lasciati dall'asteroide Phaethon, scoperto nel 1862. Queste meteore sono particolarmente popolari tra gli osservatori delle stelle per la loro luminosità e natura multicolore, che spesso appaiono come strisce di luce gialla, verde e blu. Si consiglia di trovare un'area buia del cielo vicino alla costellazione dei Gemelli, da cui sembrano irradiarsi le meteore, e attendere pazientemente lo spettacolo ipnotico. Non sono necessari telescopi o binocoli, poiché l'occhio nudo è il modo migliore per individuare queste stelle cadenti.

Lo sciame meteorico di quest'anno raggiungerà il suo picco giovedì sera intorno alle 7:30, rendendolo uno spettacolo incredibile da vedere per chi ha la fortuna di trovarsi in un'area con un inquinamento luminoso minimo. Poiché la pioggia coincide con la luna nuova, fornendo cieli più bui, astronomi e scienziati prevedono che il 2023 sarà un anno eccezionalmente favorevole per osservare le scie meteoriche nel cielo.

Quindi, che ti trovi in ​​una città ben illuminata o in un luogo con un cielo notturno più incontaminato, prenditi un momento per apprezzare le meraviglie dell'universo sopra. Lo sciame meteorico delle Geminidi offre un’opportunità magica per connettersi con la bellezza del cosmo, ricordandoci la vastità e la meraviglia che si trovano oltre il nostro piccolo mondo.