Titolo: Il magnifico "Drago Blu" governava gli antichi mari del Pacifico

By

Trama: Un mosasauro giapponese scoperto di recente, chiamato Wakayama Soryu o "drago blu", ha stupito gli scienziati con le sue caratteristiche uniche che lo hanno reso un cacciatore letale. Lo scheletro ben conservato, trovato nel fiume Aridagawa di Wakayama, è l'esemplare di mosasauro più completo mai trovato in Giappone e nella regione del Pacifico nordoccidentale. Con una pinna dorsale simile a quella di uno squalo per manovre agili e pinne posteriori eccezionalmente lunghe per la propulsione, il drago blu possedeva tratti fisici notevoli. La sua visione quasi binoculare lo rendeva un formidabile predatore, mentre le sue pinne a forma di pagaia lo distinguevano dagli altri animali. La scoperta di questo antico rettile marino fa luce sulle diverse e straordinarie creature che un tempo dominavano gli oceani della Terra.

In uno studio innovativo, i ricercatori dell’Università di Cincinnati hanno scoperto i segreti del drago blu. Lo scienziato capo Takuya Konishi ha descritto la scoperta come senza precedenti, affermando: "Immediatamente, è stato qualcosa che non avevo mai visto prima". L'antico mosasauro visse oltre 72 milioni di anni fa, coesistendo con il famoso Tyrannosaurus rex e altri dinosauri. Tuttavia, il suo destino rispecchiava quello dei dinosauri, poiché i mosasauri scomparvero durante l’estinzione di massa.

L'anatomia unica del drago blu lo distingue dalle sue controparti. Le sue pinne posteriori sono più lunghe della testa, una caratteristica mai vista in altri mosasauri. Inoltre, le sue pinne anteriori erano ideali per i movimenti rapidi, mentre le pinne posteriori svolgevano un ruolo cruciale nelle immersioni e nell'emersione. La combinazione di questi adattamenti ha reso il drago blu un nuotatore e cacciatore altamente efficiente, superando le capacità delle moderne creature marine.

La comunità scientifica ha apprezzato l'importanza di questo ritrovamento, considerata la straordinaria completezza del fossile del drago azzurro. Gli scienziati hanno impiegato cinque anni per estrarre con cura il fossile dall'arenaria circostante. Alla fine, i loro sforzi sono culminati in uno studio pubblicato sul Journal of Systematic Paleontology, che ha fornito una comprensione dettagliata della magnifica creatura che un tempo popolava gli antichi mari del Pacifico.

La scoperta del Wakayama Soryu amplia la nostra conoscenza della diversa vita marina che prosperava durante l'era dei dinosauri. Con le sue letali abilità di caccia, un'anatomia senza precedenti e dimensioni notevoli paragonabili a un grande squalo bianco, il drago blu rappresenta una testimonianza delle antiche meraviglie della Terra.