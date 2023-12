Il tennis può rappresentare un serio rischio di lesioni cerebrali traumatiche, rivela uno studio

By

L'impatto di una pallina da tennis può causare lesioni cerebrali traumatiche, secondo uno studio

Uno studio recente suggerisce che il tennis, uno sport spesso associato ad agilità e finezza, può comportare un serio rischio di trauma cranico (TBI) se un giocatore viene colpito da una pallina da tennis. Anche se in genere associamo sport come il calcio, il calcio e il rugby alle commozioni cerebrali, l'impatto di una pallina da tennis in rapido movimento sulla testa può essere altrettanto grave.

Lo studio ha scoperto che se una pallina da tennis che viaggia a una velocità superiore a 89 miglia orarie colpisce la testa di un giocatore, può potenzialmente causare una commozione cerebrale. Considerando che i giocatori di tennis professionisti possono spesso servire a velocità superiori a 100 km/h, il rischio di trauma cranico in questo sport è significativo. Anche se i giocatori dilettanti non riescono a colpire la palla con tanta forza, gli infortuni provocati dalle palline da tennis sono ancora possibili, anche se rari.

Gli esperti sottolineano l’importanza di comprendere e proteggersi dalle lesioni alla testa derivanti dall’impatto della pallina da tennis, poiché il tennis è uno sport popolare con milioni di partecipanti in tutto il mondo. I ricercatori hanno utilizzato un modello computerizzato, simile a quelli utilizzati per prevedere le lesioni alla testa negli incidenti automobilistici, per valutare il potenziale effetto di una pallina da tennis che colpisce una testa umana a varie velocità, angolazioni e posizioni.

Lo studio ha inoltre evidenziato che le lesioni alla testa provocate dalle palline da tennis sono più probabili quando la palla colpisce il lato della testa o con un angolo diretto di 90 gradi. Questi risultati sono stati recentemente pubblicati sul Journal of Applied Mechanics. Sebbene le commozioni cerebrali siano generalmente considerate lesioni cerebrali traumatiche lievi, possono comunque provocare sintomi debilitanti come mal di testa, vertigini e difficoltà di concentrazione, che possono durare settimane o addirittura mesi.

Sebbene questo studio si sia concentrato principalmente sul rischio per gli uomini adulti, sono necessarie ulteriori ricerche per stimare i rischi potenziali per donne e bambini. Tuttavia, è probabile che i risultati siano simili tra i generi e i gruppi di età.

Poiché la popolarità del tennis continua a crescere e la partecipazione aumenta, è fondamentale che atleti, allenatori e genitori siano consapevoli dei potenziali rischi associati a questo sport. Dovrebbero essere enfatizzate precauzioni come indossare un copricapo appropriato ed essere consapevoli del posizionamento durante il gioco per ridurre al minimo il verificarsi di gravi lesioni alla testa.