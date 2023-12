Gli archeologi scoprono templi gemelli in Iraq

Sommario: Recenti scavi archeologici in Iraq hanno rivelato l'esistenza di templi gemelli che risalgono a tempi antichi. Si ritiene che il tempio più recente, costruito nel IV secolo a.C., abbia collegamenti con Alessandro Magno. La scoperta fa luce sulla ricca storia della regione e suggerisce che l’eredità dei Sumeri era ancora influente durante il periodo ellenistico.

Durante gli scavi in ​​corso condotti dal British Museum nella città sumera di Girsu (ora conosciuta come Tello), gli archeologi hanno portato alla luce una costruzione a strati che consisteva in un tempio sumero più antico e un tempio ellenistico più recente dedicato al dio greco Ercole e al dio eroe sumero Ningirsu. . Il fatto che il secondo tempio sia stato costruito esattamente nello stesso punto del primo suggerisce che il luogo avesse un grande significato per il popolo della Mesopotamia.

Tra i ritrovamenti c’era un mattone cotto con un’iscrizione in aramaico e greco, che menzionava “il donatore di due fratelli”. Si ritiene che questo riferimento alluda ad Alessandro Magno, noto per le sue conquiste e la fondazione di un vasto impero. Il mattone conteneva anche simboli associati a Zeus, il dio greco del cielo.

La scoperta di una dracma d'argento, un'antica moneta greca, sotto un altare o un santuario supporta ulteriormente la possibilità del coinvolgimento di Alessandro nel tempio. La moneta presenta una rappresentazione di Ercole, che ricorda le raffigurazioni convenzionali di Alessandro, insieme a Zeus. Si ipotizza che la visita di Alessandro a Babilonia o una deviazione a Susa durante il suo regno potrebbero avergli fornito l'opportunità di influenzare la ricostruzione del tempio.

Oltre a questi manufatti, gli scavi hanno portato alla luce anche figurine di soldati in argilla, forse offerte fatte dopo le battaglie. La presenza di cavalieri macedoni a cavallo implica un collegamento con Alessandro e un culto dell'eroismo guerriero.

Questi risultati suggeriscono una stretta associazione tra Alessandro Magno e i templi gemelli, evidenziando l’influenza duratura dei Sumeri e il ricco significato storico della regione. Ulteriori ricerche e analisi faranno più luce sulla portata del coinvolgimento di Alessandro e sul suo impatto sulla ricostruzione di questi antichi siti.