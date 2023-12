Uno studio rivela come diversi batteri intestinali proteggono dagli agenti patogeni

By

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Oxford ha fatto luce su come diverse comunità di batteri intestinali proteggono dagli agenti patogeni dannosi bloccando i nutrienti. Il microbioma intestinale, composto da centinaia di specie batteriche, svolge un ruolo cruciale nella difesa dell’intestino dagli agenti patogeni invasori che potrebbero causare infezioni.

La ricerca ha comportato il test di 100 diversi ceppi di batteri intestinali individualmente e in combinazione per valutare la loro capacità di limitare la crescita di due agenti patogeni batterici dannosi: Klebsiella pneumoniae e Salmonella enterica. Mentre i singoli ceppi hanno mostrato una scarsa capacità di inibire la diffusione di questi agenti patogeni, le comunità fino a 50 specie insieme hanno dimostrato una significativa riduzione della crescita degli agenti patogeni.

Questo “effetto di protezione della comunità” è stato osservato sia nelle colture di laboratorio che nei topi privi di germi. L'autore dello studio, il professor Kevin Foster, ha sottolineato che la resistenza alla colonizzazione è una proprietà collettiva delle comunità di microbiomi e che un singolo ceppo è protettivo solo se combinato con altri.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che la composizione delle comunità batteriche svolgeva un ruolo fondamentale nel livello di protezione. Alcune specie sono risultate essenziali per la protezione a livello comunitario, anche se individualmente offrivano una protezione minima.

Lo studio ha anche rivelato come le comunità batteriche protettive bloccano la crescita degli agenti patogeni consumando le sostanze nutritive su cui fanno affidamento gli agenti patogeni. Analizzando i genomi di diverse specie batteriche, i ricercatori hanno scoperto che le comunità più protettive erano costituite da specie con composizioni proteiche simili alle specie patogene. Il profilo metabolico ha inoltre dimostrato che le specie protettive avevano richieste di fonti di carbonio simili a quelle dei patogeni.

I risultati di questo studio potrebbero essere potenzialmente applicati per sviluppare nuove strategie per combattere i patogeni intestinali dannosi ottimizzando le comunità del microbioma intestinale. Potrebbero anche spiegare perché gli individui diventano più sensibili a determinate specie dopo aver assunto antibiotici che riducono la diversità del microbiota intestinale.

In conclusione, la ricerca evidenzia l’importanza delle diverse comunità di batteri intestinali nella protezione contro gli agenti patogeni dannosi bloccando i nutrienti. I risultati promettono di ottimizzare la composizione dei microbiomi per salvaguardarli dalle specie batteriche che rappresentano rischi per la salute.