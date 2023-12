Bizzarri vermi marini sviluppano una strategia di riproduzione unica

Alcuni vermi marini hanno adottato un particolare metodo di riproduzione facendo crescere un secondo verme sulle loro estremità posteriori, che alla fine si stacca per trovare compagni. Le sillidi verdi giapponesi (Megasyllis nipponica) utilizzano questa strategia non convenzionale, come riportato in un recente studio pubblicato su Scientific Reports. Questi vermi risiedono tipicamente sul fondo dell'oceano ma quando sono pronti per riprodursi subiscono cambiamenti significativi, trasformando i loro corpi in una struttura nota come epitoke. Questa trasformazione consente loro di nuotare nella colonna d'acqua, garantendo loro la capacità di percorrere distanze più lunghe alla ricerca di potenziali partner.

Mentre la maggior parte dei vermi sillidi muore dopo la riproduzione, le sillidi verdi giapponesi adottano un approccio diverso. Sviluppano una sezione all'estremità della coda chiamata stolone, che alla fine si stacca e nuota via alla ricerca di membri del sesso opposto per l'accoppiamento. Lo stolone non è semplicemente una coda ma un'entità completamente formata con il proprio cervello, occhi, antenne e organi sessuali. Tuttavia, non ha una bocca funzionante o un sistema digestivo, poiché il suo unico scopo è produrre uova o sperma prima della sua rapida scomparsa.

I ricercatori coinvolti nello studio sono rimasti particolarmente incuriositi dall’espressione dei geni Hox nello stolone. Inizialmente, si aspettavano che l’espressione genetica rispecchiasse quella dell’organismo originale, con i geni per la testa, la parte centrale e la coda espressi nelle stesse posizioni. Tuttavia, hanno scoperto che lo stolone è costituito esclusivamente da una testa e una coda senza la parte centrale. Il meccanismo di distacco dello stolone non è ancora del tutto chiaro, ma si ritiene che si rompa durante i suoi movimenti convulsi.

Mentre lo stolone si avventura alla ricerca di un compagno nella colonna d'acqua, il verme rimasto inizia a far crescere un piccolo germoglio che alla fine sostituisce la coda perduta. Questo verme resistente continua la sua esistenza, nutrendosi e facendo crescere un altro sedere staccabile per la riproduzione futura. La strategia riproduttiva unica di questi vermi marini offre uno sguardo affascinante sui metodi diversi e creativi che gli organismi utilizzano per sopravvivere e propagarsi nel loro ambiente.