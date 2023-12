Sei esopianeti danzano in perfetta sincronia, offrendo approfondimenti sulla formazione del sistema solare

Gli astronomi hanno assistito a un'affascinante danza celeste, che coinvolge sei pianeti extrasolari che orbitano attorno a una stella con un ritmo intricato. Questa affascinante osservazione fa luce sul processo di formazione del nostro Sistema Solare e offre preziosi indizi sulla sua storia. Situata a circa 100 anni luce dalla Terra nella costellazione della Chioma di Berenice, la stella HD 110067 funge da palcoscenico per questa performance cosmica.

Questi esopianeti mostrano una straordinaria vicinanza alla loro stella ospite, e tutti e sei si adattano comodamente all’orbita occupata da Mercurio attorno al nostro Sole. Adrien Leleu, ricercatore dell'Università di Ginevra, spiega che questi pianeti caldi, che assomigliano a un nucleo roccioso avvolto da un involucro di gas, hanno dimensioni comprese tra la Terra e Nettuno. Purtroppo, a causa della loro vicinanza alla stella, nessuno di questi “sub-Nettuno” è in grado di sostenere acqua liquida, un ingrediente essenziale per la vita come la conosciamo.

Ciò che distingue veramente questo straordinario sistema è la precisa sincronizzazione di questi sei pianeti nelle loro orbite rotanti. Come osservato in uno studio pubblicato sulla rivista Nature, i pianeti si impegnano in una delicata danza nota come “risonanza orbitale”, in cui le forze gravitazionali tra di loro mantengono ogni pianeta in armonia ritmica. Mentre tutti e sei i pianeti orbitano attorno alla loro stella, ognuno completa un numero diverso di rivoluzioni durante il tempo impiegato da un altro pianeta per completare un'orbita, creando un'affascinante catena di risonanza.

In contrasto con la sincronia di questo insieme di esopianeti, i pianeti all’interno del nostro Sistema Solare non mostrano orbite così coordinate. Questa disparità potrebbe essere attribuita a eventi dirompenti avvenuti dopo la formazione del nostro Sistema Solare, come proposto da Rafael Luque, l'autore principale dello studio dell'Università di Chicago. Tali eventi potrebbero aver incluso la formazione di colossali giganti gassosi come Giove e Saturno, che potrebbero aver interrotto le orbite dei pianeti più piccoli. Un altro fattore che potenzialmente ha contribuito alla perdita di orbite sincronizzate potrebbe essere l’impatto catastrofico di un enorme meteorite.

Il sistema HD 110067, che si ritiene sia rimasto relativamente immutato per oltre quattro miliardi di anni, offre una prospettiva unica su come si evolvono i sistemi planetari ed evidenzia l’importanza della stabilità nella loro formazione. Mentre gli astronomi continuano a esplorare e svelare i misteri di queste coreografie celesti, sperano di ottenere preziose informazioni sulla storia del nostro Sistema Solare e di comprendere i fattori che hanno portato alla sua perdita di ritmo.

Domande frequenti

1. Cos'è un pianeta extrasolare?

Un pianeta extrasolare è un pianeta che orbita attorno a una stella al di fuori del nostro Sistema Solare.

2. Cos'è la risonanza orbitale?

La risonanza orbitale si riferisce al fenomeno in cui le forze gravitazionali tra due o più corpi celesti determinano la sincronizzazione delle loro orbite, creando uno schema armonioso simile a una danza.

3. Quanti esopianeti si sa che esistono?

Ad oggi sono stati scoperti oltre 5,000 esopianeti.

4. Perché i pianeti del nostro Sistema Solare non mostrano orbite sincronizzate?

La mancanza di orbite sincronizzate nel nostro Sistema Solare potrebbe essere dovuta a eventi dirompenti, come la formazione di giganti gassosi o impatti su larga scala di corpi celesti, che hanno destabilizzato le orbite dei pianeti più piccoli.