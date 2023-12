Un nuovo studio rileva che le caratteristiche dei crateri da impatto sono determinate dalla velocità di rotazione e dalla forza di legame

Un recente studio condotto dagli ingegneri dell’Università di Campinas in Brasile ha fatto luce sulle caratteristiche uniche dei crateri da impatto trovati sulla Terra e su altri corpi celesti. Eseguendo simulazioni di eventi di impatto, il team ha scoperto che le caratteristiche dei crateri sono influenzate dalle proprietà sia dell'oggetto che colpisce la superficie sia del sito in cui avviene l'impatto.

Precedenti ricerche hanno dimostrato che i crateri da impatto si presentano in varie forme, con differenze di profondità, dimensione del campo detriti e presenza di un bordo rialzato. Tuttavia, poco è stato fatto per esplorare le ragioni alla base di queste variazioni. Per colmare questa lacuna di conoscenze, il gruppo di ricerca ha sviluppato una simulazione che tiene conto di diversi fattori che potrebbero influenzare l’esito di un evento di impatto che coinvolge corpi più piccoli in collisione con corpi più grandi.

Il team ha creato proiettili virtuali simili a pompelmi utilizzando migliaia di minuscole sfere con densità variabili. Hanno anche modellato gli obiettivi in ​​modo simile. Applicando i principi della fisica alle loro simulazioni, i ricercatori sono stati in grado di studiare gli effetti di fattori quali la densità del dispositivo di simulazione, la velocità, la velocità di rotazione e l'angolo di impatto.

Dalle simulazioni sono emersi alcuni trend interessanti. Ad esempio, i proiettili a rotazione più rapida che si frantumavano all’impatto tendevano a disperdere i detriti su un’area più ampia rispetto a quelli a rotazione più lenta. I ricercatori hanno anche trovato una correlazione tra la forza di legame del materiale del dispositivo di simulazione e la forma risultante del cratere. Inoltre, la forza del legame ha influenzato il fatto che i materiali provenienti dal dispositivo di simulazione siano riusciti a raggiungere il bordo del cratere.

I risultati di questo studio potrebbero avere implicazioni per ulteriori ricerche su crateri specifici e sulle loro caratteristiche uniche. Utilizzando il modello di simulazione sviluppato dal team, gli scienziati possono acquisire una comprensione più profonda di come vengono determinate le varie caratteristiche dei crateri da impatto.

Sebbene questo studio fornisca preziose informazioni sui fattori che modellano i crateri da impatto, la ricerca futura continuerà a esplorare altre variabili che potrebbero influenzare questi fenomeni.