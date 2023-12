Nuove informazioni sull'adesione del ghiaccio sulle superfici

L’accumulo di ghiaccio può rappresentare un pericolo significativo per vari settori, tra cui l’aviazione e la navigazione. La rimozione del ghiaccio dalle superfici è impegnativa e ad alta intensità energetica, portando i ricercatori a esplorare lo sviluppo di materiali passivi per la rimozione del ghiaccio. Mentre studi precedenti si concentravano sul ghiaccio cristallizzato dall’acqua pura, una recente indagine condotta dall’Università dell’Illinois a Chicago ha approfondito l’impatto delle impurità comunemente presenti nell’acqua naturale sull’adesione del ghiaccio ai comuni materiali strutturali.

In laboratorio, gli scienziati hanno esaminato il ghiaccio formato con diverse concentrazioni di impurità come sale, tensioattivo e solvente. Sorprendentemente, hanno scoperto che il ghiaccio contaminato era meno appiccicoso del ghiaccio prodotto con acqua pura in condizioni specifiche. Questa ridotta adesione è stata attribuita a un fenomeno chiamato strato quasi liquido, che si forma quando il ghiaccio entra in contatto con la materia solida.

Lo strato quasi liquido, situato vicino alla superficie solida, possiede proprietà simili a quelle liquide che influenzano la forza di adesione del ghiaccio. Analizzare questo strato attraverso gli esperimenti è impegnativo. Tuttavia, i ricercatori hanno utilizzato simulazioni di dinamica molecolare per studiare il modo in cui le impurità influiscono sulle sue caratteristiche. Hanno scoperto che le impurità venivano espulse dal ghiaccio attraverso processi di congelamento e drenaggio, determinando la formazione di uno strato liquido che aumentava la scivolosità della superficie del ghiaccio.

È interessante notare che lo studio fa luce anche sulle sfide affrontate dalle navi nelle regioni artiche. Nonostante la presenza di basse concentrazioni di sale nell’acqua salata, la formazione di ghiaccio può comunque essere problematica. La velocità con cui l'acqua si congela influenza la migrazione dei contaminanti, con un congelamento più lento che consente alle impurità di accumularsi sull'interfaccia ghiaccio-solido, portando a una maggiore adesione. Tuttavia, quando il congelamento avviene rapidamente, le impurità vengono isolate o espulse, producendo ghiaccio più puro e più forte che aderisce meno alle superfici.

Questa ricerca segna l’inizio di un’esplorazione più approfondita sull’adesione del ghiaccio impuro, con implicazioni che abbracciano vari campi. I risultati forniscono preziose informazioni sul comportamento del ghiaccio sulle superfici e aprono nuove strade per la ricerca e l'innovazione.

FAQ:

D: Perché rimuovere il ghiaccio dalle superfici è difficile?

R: Il ghiaccio aderisce tenacemente alla maggior parte delle superfici, rendendo la sua rimozione rischiosa e ad alta intensità energetica.

D: Cosa ha esaminato lo studio dell’Università dell’Illinois a Chicago?

R: Lo studio ha esplorato l’impatto delle impurità comunemente presenti nell’acqua naturale sull’adesione del ghiaccio ai comuni materiali strutturali.

D: Cos'è lo strato quasi liquido?

R: Lo strato quasi liquido è una struttura unica che si forma quando il ghiaccio incontra la materia solida e possiede proprietà simili a quelle liquide.

D: In che modo le impurità hanno influenzato l'adesione del ghiaccio?

R: Le impurità venivano espulse dal ghiaccio attraverso processi di congelamento e drenaggio, determinando la formazione di uno strato liquido che aumentava la scivolosità del ghiaccio.

D: Perché le navi nelle regioni artiche possono ancora avere difficoltà con la formazione di ghiaccio nonostante le basse concentrazioni di sale?

R: Un congelamento più lento consente alle impurità di accumularsi nell'interfaccia ghiaccio-solido, determinando una maggiore adesione. Il congelamento rapido isola o espelle le impurità, producendo ghiaccio più puro e più forte che aderisce meno alle superfici.