Gli scienziati del SETI fanno una svolta nella comunicazione interstellare

I ricercatori del SETI Institute hanno raggiunto una pietra miliare significativa nella comunicazione tra le specie impegnandosi in quella che credono essere la prima conversazione in assoluto con le megattere nella loro lingua. Il team ha studiato modi per comprendere e interagire con le intelligenze extraterrestri e il loro successo con le balene potrebbe fornire preziose informazioni per incontri futuri.

Attraverso l'uso di chiamate di "contatto" registrate e riprodotte attraverso un altoparlante subacqueo, Twain, una megattera, ha risposto ai segnali in modo colloquiale. Twain, che viveva in una zona di alimentazione delle megattere in Alaska, si avvicinò alla barca degli scienziati e le girò attorno durante lo scambio di 20 minuti. Sorprendentemente, Twain non solo ha risposto a ciascuna chiamata riprodotta, ma ha anche abbinato le variazioni di intervallo tra i segnali.

La dottoressa Brenda McCowan, una ricercatrice comportamentista dell'UC Davis che ha collaborato con il team SETI, ha descritto lo scambio come una svolta nella comunicazione con le balene e nell'acquisizione di informazioni sul loro sistema di comunicazione. Il gruppo di ricerca spera che lo studio di sistemi di comunicazione intelligenti e non umani, come quelli osservati nelle balene, possa aiutare a sviluppare filtri per decifrare i segnali extraterrestri in futuro.

Analogamente all’utilizzo dell’Antartide come proxy scientifico per lo studio di Marte, i ricercatori stanno applicando la teoria dell’informazione per misurare la complessità della comunicazione. Stanno quantificando le strutture di regole incorporate nei messaggi ricevuti per sviluppare una comprensione della complessità comunicativa.

I risultati del team sono stati pubblicati sulla rivista scientifica PeerJ con il titolo “Riproduzione bioacustica interattiva come strumento per rilevare ed esplorare l’intelligenza non umana: ‘conversare’ con una megattera dell’Alaska”. Questa ricerca innovativa allarga i confini della comunicazione interspecie e avvicina l’umanità alla comprensione delle complessità dei linguaggi extraterrestri.