Gli astronomi scoprono prove dell'esistenza di un disco di accrescimento nella galassia oltre la Via Lattea

Una recente scoperta degli astronomi fornisce prove convincenti dell’esistenza di un disco vorticoso di materiale che alimenta una giovane stella situata in una galassia al di fuori della Via Lattea. Questa scoperta mette in discussione la convinzione prevalente secondo cui stelle e pianeti si formano esclusivamente all’interno della nostra galassia. I ricercatori hanno osservato un sistema chiamato HH 1177, situato nella Grande Nube di Magellano, una galassia vicina situata a circa 160,000 anni luce di distanza. Il team ha utilizzato le capacità dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), una serie di 66 antenne nel nord del Cile, per osservare il sistema in maggiore dettaglio.

La ricercatrice capo e scienziata dell'Università di Durham, Anna McLeod, ha espresso entusiasmo per la scoperta, affermando: "Sappiamo che i dischi sono vitali per la formazione di stelle e pianeti nella nostra galassia, e qui, per la prima volta, ne vediamo la prova diretta." un'altra galassia." La presenza di una struttura rotante, rilevata nei dati ALMA, ha fornito la prova del disco di accrescimento extragalattico. I dischi di accrescimento si formano quando la materia cade verso una stella giovane o altri oggetti in accrescimento come i buchi neri o le stelle di neutroni. Questo materiale genera un disco rotante appiattito che alimenta gradualmente la materia verso l'oggetto centrale.

I ricercatori hanno utilizzato lo strumento Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) sul Very Large Telescope (VLT) per rilevare un getto emergente da una stella in formazione, fornendo un segnale per l’accrescimento del disco in corso. Hanno anche misurato il movimento del gas denso attorno alla stella utilizzando MUSE e ALMA, confermando la presenza del disco di accrescimento.

In precedenti osservazioni, gli astronomi avevano identificato luminosi dischi di accrescimento attorno ai buchi neri supermassicci in altre galassie a causa della loro immensa gravità. Tuttavia, individuare i dischi di accrescimento attorno alle stelle, dove alla fine si formano i pianeti, è più impegnativo all’interno della nostra Via Lattea. Tuttavia, poiché le condizioni nella Grande Nube di Magellano sono meno ricche di polvere, i ricercatori possono osservare la stella centrale di HH 1177 e potenzialmente assistere alle prime fasi della formazione del pianeta.

Questa scoperta evidenzia il rapido progresso tecnologico nelle strutture astronomiche, consentendo agli scienziati di studiare stelle e galassie distanti con un dettaglio senza precedenti. L’espansione della comprensione della formazione stellare potrebbe rimodellare la nostra percezione dell’evoluzione cosmica e delle possibilità di vita oltre la nostra galassia.

Domande frequenti: Cos'è un disco di accrescimento? Un disco di accrescimento è una formazione di materia che si verifica quando il materiale cade verso una stella o un altro oggetto in accrescimento, come un buco nero o una stella di neutroni. La materia forma un disco appiattito e rotante che alimenta gradualmente la materia verso l'oggetto centrale. Come è stata confermata l'esistenza del disco di accrescimento? La presenza del disco di accrescimento nel sistema HH 1177 è stata confermata misurando il movimento del gas denso attorno alla stella utilizzando lo strumento Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) e l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Perché è difficile individuare i dischi di accrescimento attorno alle stelle della Via Lattea? I dischi di accrescimento attorno alle stelle sono più difficili da individuare all’interno della Via Lattea a causa della presenza di nubi di gas e polvere, che spesso nascondono stelle giovani ancora in formazione.