Una scoperta straordinaria conferma l'evoluzione delle abitudini alimentari del tirannosauro

Una straordinaria scoperta ha fornito agli scienziati prove significative a sostegno di un’ipotesi di lunga data sul cambiamento delle abitudini alimentari dei tirannosauri man mano che invecchiano. In una scoperta irripetibile, i ricercatori del Royal Tyrrell Museum of Paleontology dell'Alberta si sono imbattuti in un fossile di Gorgosaurus di 75 milioni di anni con il contenuto dello stomaco miracolosamente conservato.

Dopo un esame più attento nel 2009, gli scienziati hanno identificato le ossa dei piedi che sporgevano dalla gabbia toracica del dinosauro. Sorprendentemente, si resero conto che stavano osservando i resti dell'ultimo pasto del Gorgosaurus, rimasto intrappolato nel suo stomaco per decine di milioni di anni.

Recentemente, un'analisi condotta sul contenuto dello stomaco ha confermato la presenza delle zampe carnose di Citipes elegans, piccoli dinosauri simili ad uccelli. Questo particolare fossile di Gorgosaurus segna la prima volta che il contenuto dello stomaco di un tirannosauro è stato completamente preservato.

La dottoressa Darla Zelenitsky dell'Università di Calgary, una delle autrici dello studio, ha espresso emozioni contrastanti riguardo alla scoperta. Pur considerandolo un peccato per i Citipes, ha riconosciuto il notevole colpo di fortuna. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances.

Il fossile conservato ha rivelato che il Gorgosaurus probabilmente morì entro una settimana dal consumo del suo ultimo pasto, sebbene la causa esatta della morte rimanga sconosciuta. La carcassa è stata trovata in un deposito di un canale fluviale, indicando sepoltura piuttosto che annegamento. I fiumi fungono da ambienti ideali per la conservazione dei fossili grazie al loro elevato contenuto di sedimenti.

Si stima che il giovane Gorgosaurus, un parente più piccolo dell'iconico T. Rex, avesse tra i cinque e i sette anni. Al momento della sua scomparsa, pesava circa 738 libbre e misurava circa 13 piedi di lunghezza. È importante sottolineare che lo studio ha anche dimostrato che i giovani tirannosauri mostravano abitudini e diete diverse rispetto alle loro controparti adulte.

I Gorgosaurus adulti, del peso di circa 2,200 libbre, erano noti per la caccia ai grandi erbivori con le loro potenti mascelle e denti. Al contrario, i giovani mostravano agilità e velocità, scegliendo di inseguire prede più piccole. L'esemplare di Gorgosaurus scoperto in Alberta offre preziose informazioni sul comportamento alimentare di questi antichi predatori, evidenziandone la precisione e la selettività nella caccia a prede piccole e veloci come i Citipes.

I ricercatori intendono sfruttare questi risultati per portare avanti la loro ricerca sulle preferenze alimentari dei tirannosauri e su come queste abitudini si evolvono nel tempo. Individuando i cambiamenti nella dieta e identificando il tipo di preda consumata, sperano di svelare ulteriori misteri che circondano queste affascinanti creature. In definitiva, comprendere la capacità dei tirannosauri di occupare diverse nicchie ecologiche nel corso della loro vita potrebbe far luce sul loro impareggiabile successo come predatori all’apice.