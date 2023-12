Un nuovo materiale con proprietà infrangibili potrebbe rivoluzionare le applicazioni ingegneristiche

Con una scoperta rivoluzionaria, un team internazionale di scienziati ha svelato una sostanza rivoluzionaria che potrebbe superare i diamanti in termini di durezza. Il team, guidato da ricercatori del Centro per la Scienza in Condizioni Estreme dell'Università di Edimburgo, insieme ad esperti dell'Università di Bayreuth e dell'Università di Linköping, ha finalmente risolto un enigma che ha lasciato perplessi gli scienziati per decenni.

La sostanza, nota come nitruri di carbonio, è stata creata sottoponendo i precursori di carbonio e azoto a calore e pressione estremi. Superando perfino il nitruro di boro cubico, che attualmente è il secondo materiale più duro dopo il diamante, i nitruri di carbonio hanno dimostrato di essere incredibilmente resistenti.

I ricercatori hanno cercato di sfruttare il potenziale dei nitruri di carbonio sin dagli anni '1980, principalmente per le loro eccezionali proprietà, in particolare la loro elevata resistenza al calore. Tuttavia, nonostante oltre tre decenni di ricerca e innumerevoli tentativi di creare questo materiale, solo di recente sono stati riportati risultati credibili.

La svolta è arrivata quando il gruppo di ricerca ha esposto vari precursori dell’azoto di carbonio a condizioni estreme, combinando pressioni comprese tra 70 e 135 gigapascal con temperature superiori a 1,500 gradi Celsius. Per determinare la struttura atomica dei composti risultanti, il team ha utilizzato intensi fasci di raggi X presso acceleratori di particelle situati in Francia, Germania e Stati Uniti.

Sorprendentemente, gli scienziati hanno identificato tre composti di nitruro di carbonio che mostravano caratteristiche simili al diamante, anche quando tornavano a condizioni di pressione e temperatura regolari. Ulteriori calcoli ed esperimenti hanno rivelato proprietà aggiuntive, tra cui la fotoluminescenza e l'elevata densità di energia, che consentono un significativo accumulo di energia in una piccola massa.

Le potenziali applicazioni per questi nitruri di carbonio ultra-incomprimibili sono vaste e li posizionano come possibili materiali ingegneristici per eccellenza, rivaleggiando con i diamanti. Hanno attirato l’attenzione sia dei ricercatori che dei professionisti del settore, poiché potrebbero rivoluzionare vari campi, dall’edilizia e la produzione all’elettronica e allo stoccaggio dell’energia.

La dottoressa Dominique Laniel, Future Leaders Fellow presso l’Università di Edimburgo, ha espresso entusiasmo per la scoperta, affermando: “Questi materiali incentivano fortemente a colmare il divario tra la sintesi dei materiali ad alta pressione e le applicazioni industriali”. Anche il dottor Florian Trybel, professore assistente presso l’Università di Linköping, ha sottolineato l’importanza della scoperta, affermando: “Crediamo fermamente che questa ricerca collaborativa aprirà nuove possibilità per il campo”.

Questa svolta nella creazione di nitruri di carbonio apre una nuova era nella scienza e nell’ingegneria dei materiali, offrendo uno sguardo su un futuro in cui materiali incredibilmente duri e resilienti potranno essere utilizzati in modi che prima non si ritenevano possibili. Man mano che vengono compiuti ulteriori progressi, aumenta il potenziale di applicazioni pratiche e scalabilità industriale, aprendo la strada a una nuova ondata di innovazione tecnologica.